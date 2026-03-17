Jueza ordena reabrir investigación contra vicealmirante Farías Laguna y exige acceso total a expediente

Autoridades judiciales ordenaron reabrir la investigación complementaria en el proceso penal contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, luego de que la defensa denunció restricciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para consultar el expediente completo.

La resolución fija un nuevo periodo de tres meses para el desarrollo de diligencias dentro de la causa penal 325/2025, informó el despacho Epigmenio Mendieta & Abogados.

De acuerdo con la resolución, la decisión provino de la jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, conocido como el Altiplano. La magistrada determinó que la ampliación del plazo responde a la necesidad de garantizar el derecho de defensa dentro del proceso.

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En el comunicado difundido por los abogados del vicealmirante, la defensa sostuvo que la Fiscalía negó de manera reiterada el acceso completo a la carpeta de investigación. Según el documento, esa situación limitó la posibilidad de revisar elementos clave del expediente y conocer diversos actos de investigación relacionados con el caso.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna (en foto de archivo) ı Foto: Especial

Durante una audiencia de tutela de derechos, el equipo legal solicitó la intervención judicial para asegurar condiciones equitativas dentro del procedimiento penal. La jueza aceptó el planteamiento y resolvió que la Fiscalía deberá entregar información íntegra del expediente y permitir la consulta total de los materiales que integran la investigación.

Además, la resolución establece que la autoridad ministerial deberá elaborar y presentar un inventario detallado del expediente, que incluya tomos, cuadernos, anexos, discos y otros registros. Este listado permitirá identificar cada elemento de prueba contenido en la carpeta de investigación.

Otra instrucción relevante se relaciona con la evidencia digital incorporada al proceso. El tribunal ordenó que especialistas de la defensa accedan a dichos archivos para su revisión técnica, con el propósito de evaluar el contenido y su posible impacto en la estrategia jurídica del acusado.

Desde la perspectiva del equipo defensor, la determinación judicial representa un avance para garantizar el derecho a un juicio justo. “La Fiscalía deberá permitir a las defensas consultar íntegramente la carpeta de investigación”, señala el comunicado del despacho legal al referirse al mandato de la jueza.

Finalmente, el documento añade que la resolución busca restablecer condiciones procesales adecuadas dentro de la investigación penal. “Se ordenó presentar un inventario detallado de todos los tomos, anexos y constancias que integran el expediente”, indica la comunicación difundida por los abogados. Con esta decisión, el caso del vicealmirante Farías Laguna entra en una nueva etapa procesal que podría redefinir el rumbo del proceso judicial.

Huachicol fiscal ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT