‘Plan B’ electoral plantea recorte a prestaciones en el INE y cambios a consulta popular: Monreal

El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que el denominado “Plan B” de reforma electoral incluirá ajustes en las remuneraciones de servidores públicos del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de eliminar prestaciones como bonos, cajas de ahorro y seguros de gastos médicos mayores.

En entrevista el legislador explicó que el recorte responde a lo establecido en la Constitución respecto a que ningún funcionario puede percibir un salario mayor al de la titular del Ejecutivo federal.

“Se suprimirían bonos, cajas de ahorro y seguros de gastos médicos mayores. Obedece a lo que contiene el artículo 129, de que nadie puede ganar más que la presidenta de la República”, indicó.

Monreal detalló que la iniciativa también contempla modificaciones a diversos artículos constitucionales, entre ellos el 35, 115, 116 y 134, relacionados con mecanismos de participación ciudadana y la organización de gobiernos locales.

“Habrá modificaciones que se refieren a revocación de mandato, consulta popular, el tope de regidores de los ayuntamientos de acuerdo a su población y el recurso de los congresos locales también según su presupuesto”, explicó.

Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena ı Foto: Cámara de Diputados

No obstante, aclaró que por ahora no se contempla modificar el calendario del ejercicio de revocación de mandato ni posponer la elección judicial hasta 2028 para empatarla con las elecciones federales del próximo año.

“En este momento sí está fuera la revocación de mandato. Creo que adicionalmente puede presentarse una reforma en materia judicial, pero la presidenta está valorando si propone la modificación de la fecha de la elección judicial o si se mantiene como está”, señaló.

El legislador también indicó que dentro del paquete de reforma judicial se prevé incluir la eliminación del fuero, propuesta que ha impulsado el exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

Sobre el mecanismo de revocación de mandato, explicó que su realización depende del número de firmas ciudadanas que se logren reunir para solicitarla, ya que no basta con que el procedimiento esté contemplado en la Constitución.

Actualmente, recordó, la Carta Magna establece que dicho ejercicio se realice en el cuarto año del mandato presidencial; sin embargo, se analiza modificar la redacción para que pueda llevarse a cabo al inicio del tercer o cuarto año de gobierno. Con ello, quedaría abierta la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum pudiera aparecer en las boletas en una consulta de revocación durante los comicios federales de 2027 o en el marco de la elección judicial.

A la reunión celebrada en Palacio Nacional asistieron la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián; el exministro Arturo Zaldívar, integrante de la comisión presidencial; la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde; así como el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier.

De acuerdo con Monreal, se prevé que la presidenta envíe este martes por la tarde la iniciativa del “Plan B” de reforma electoral al Congreso de la Unión, aunque aún no se ha definido cuál será la cámara de origen para su discusión.

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LMCT