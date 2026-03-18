Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 18 de marzo

La autopista México-Puebla podría registrar afectaciones a la circulación este miércoles 18 de marzo de 2026, luego de que autoridades federales informaran sobre trabajos de infraestructura en varios tramos de esta importante vía que conecta la Ciudad de México con el Estado de México y Puebla.

De acuerdo con un aviso dirigido a los usuarios de la autopista, las labores forman parte de obras vinculadas con el proyecto del Trolebús Chalco-Santa Martha, que busca mejorar la movilidad en la zona oriente del Valle de México.

Obras en la autopista se extenderán hasta abril

Según las autoridades de infraestructura y Caminos y Puentes Federales (Capufe), del 17 de marzo al 30 de abril de 2026 se realizarán trabajos de mejora entre los kilómetros 17 y 22 de la autopista México-Puebla, en ambos sentidos.

Estas labores estarán a cargo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) y podrían generar desvíos parciales en los carriles centrales mientras se desarrollan los trabajos.

Horarios de las afectaciones

De acuerdo con el aviso oficial, las obras se realizarán de lunes a viernes en dos horarios principales:

De 10:00 a 17:00 horas

De 22:00 a 05:00 horas

Durante estos periodos podrían registrarse reducciones de carriles o desvíos parciales en ambos sentidos, principalmente en la zona cercana a Chalco e Ixtapaluca.

Comunicado Capufe ı Foto: X: @CAPUFE

Trabajos comenzaron desde la noche del 17 de marzo

Además de estas labores prolongadas, autoridades informaron que durante la noche del 17 de marzo se realizaron maniobras para instalar una estructura metálica a la altura del kilómetro 20, lo que provocó cierres temporales en carriles centrales durante la madrugada.

Este tipo de trabajos forma parte de la infraestructura necesaria para el nuevo sistema de transporte que conectará Chalco con Santa Martha.

Tramos donde suele registrarse tráfico

Aunado a las obras, hay varios puntos donde frecuentemente se presentan congestionamientos o circulación lenta en la autopista México-Puebla:

Caseta de cobro San Marcos

Zona de Chalco e Ixtapaluca

Kilómetros cercanos a Valle de Chalco y La Paz

Tramo montañoso de Río Frío

Ingreso a la Ciudad de México por Calzada Ignacio Zaragoza

Recomendaciones para automovilistas

Ante las posibles afectaciones en esta autopista, autoridades recomiendan a los conductores:

Anticipar sus tiempos de traslado

Manejar con precaución al aproximarse a zonas de obras

Reducir la velocidad y respetar la señalización

Considerar rutas alternas si se presentan congestionamientos

Para conocer reportes en tiempo real sobre incidentes o condiciones del tránsito, Capufe recordó que los usuarios pueden comunicarse al número de atención 074 o consultar sus canales oficiales en redes sociales.

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MSL