Claudia Sheinbaum invita al Rey de España al Mundial en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum invitó al Rey Felipe Vl a asistir al Mundial de Futbol que se disputará en nuestro país, organizador también junto a Canadá y Estados Unidos, del 11 de junio al 19 de julio, según han informado este miércoles fuentes de la Casa Real.

En su carta dirigida al Rey, Claudia Sheinbaum expresó que este evento deportivo “constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos”.

Este martes durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum reconoció al Rey de España, Felipe VI, quien admitió que durante la conquista de América hubo “mucho abuso”. “Es un acercamiento que reconocemos”, expresó ayer durante su conferencia en Palacio Nacional.

Señaló que las declaraciones marcan una diferencia con la postura de hace varios años, cuando en 2019 se “ignoró” la petición de reconocimiento de agravios e injusticias durante la Conquista, que hizo el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles. Creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo”, expresó.

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FGR