Reconoce Sheinbaum gesto del rey Felipe sobre la Conquista

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo reconoció al rey de España, Felipe VI, quien admitió que durante la conquista de América hubo “mucho abuso”. “Es un acercamiento que reconocemos”, expresó ayer durante su conferencia en Palacio Nacional.

Señaló que las declaraciones marcan una diferencia con la postura de hace varios años, cuando en 2019 se “ignoró” la petición de reconocimiento de agravios e injusticias durante la Conquista, que hizo el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles. Creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo”, expresó.

El Tip: En 2025, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, reconoció el dolor e injusticias perpetrados en la Conquista.

En este sentido, condenó que, desde España, hubo críticas a las declaraciones de Felipe VI, especialmente desde la derecha. La Presidenta aseguró que, desde este espectro político, se mantiene la idea de que las civilizaciones prehispánicas eran “bárbaras”, y que los españoles llegaron a “civilizar”.

Reiteró que esta creencia está alejada de la realidad, y que, antes de la llegada de los colonizadores españoles, ya había en América “civilizaciones extraordinarias”.

“Hay muchos españoles que todavía creen eso, que aquí había barbarie cuando aquí había civilizaciones extraordinarias, que son la esencia de lo que somos los mexicanos. Los mayas inventaron el cero, ni los romanos. El conocimiento que se tenía del cosmos, la medicina tradicional y la propia cultura y el sentido comunitario, que es algo extraordinario de los pueblos originarios en México”, comentó.

La Presidenta hizo un llamado a “seguir avanzando en el diálogo” y “seguir trabajando en este proceso de reconocimiento de las grandes civilizaciones que existían en Mesoamérica y en otros lugares de América Latina”.

El lunes pasado, el rey Felipe VI de España visitó la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, desde donde reconoció que hubo “mucho abuso” durante la Conquista.

“No queremos conflicto con EU”: Presidenta

› Por Yulia Bonilla

Al señalar que México insistirá en pedir respeto a su soberanía, así como Estados Unidos reitera sus intenciones de intervención, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que no hay plan de entrar en conflicto con dicho país.

“Igual nosotros seguimos insistiendo en el respeto a la soberanía. Y también en que no queremos conflicto con Estados Unidos, queremos coordinación sin subordinación, como lo hemos manifestado”, dijo.

5 mil soldados estadounidenses permanecen desplegados en su frontera sur

Al ahondar en que una de las exigencias de su gobierno es que se frene la entrada de armas a México, destacó una publicación hecha por The New York Times en donde se asegura que el trasiego de armamento se duplicó.

“No sé si esto sea un dato real o no, pero nosotros seguimos insistiendo en lo mismo, que la mejor forma de ayudar a México, es evitar el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México”, dijo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ı Foto: AP

“Dice ahí —no lo leí completo— a la persona que entrevistan, que ‘se ha duplicado la entrada de armas a México’. No sé si esto sea un dato real o no, pero nosotros seguimos insistiendo en lo mismo: que la mejor forma de ayudarnos es evitar el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México”, insistió.

Respecto a las reuniones de seguridad entre ambas administraciones, comentó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, continúa en Estados Unidos con acercamientos a diversas agencias e instituciones.

El lunes, el funcionario sostuvo una reunión en Washington con el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, en representación del Gabinete de Seguridad, la cual se enfocó en la cooperación operativa y el fortalecimiento de la coordinación bilateral frente al narcotráfico y el tráfico ilegal de armas.

Sheinbaum Pardo subrayó que no hay riesgo alguno hacia la soberanía mexicana con este tipo de encuentros, y reiteró que los trabajos conjuntos se basan únicamente en el intercambio de información que permita seguir con el combate a la delincuencia en ambos lados de la frontera.

“Y sencillamente es parte de la colaboración. Y siempre —porque esto es muy importante— con respeto a nuestra soberanía y a nuestros cuatro principios. Ahí no hay nada que se ponga en riesgo, sino, sencillamente, reuniones de coordinación, de información… sobre todo, de inteligencia”, aseguró.