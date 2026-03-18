Pareciera que los gestos recientes de la Corona de España para con México y el reconocimiento —aunque sea discreto y espontáneo— de ciertos abusos del imperio español durante la época colonial han hecho que desde aquí también se abran algunas puertas que durante el gobierno pasado se veían difíciles de abrir. Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum no descartó la posibilidad de asistir a la Cumbre Iberoamericana de 2026, que se celebrará en Madrid en noviembre próximo. Nos hacen ver que ése “pues vamos a ver” que enunció la mandataria cuando le preguntaron si aceptaría la invitación a esa reunión de líderes ha sido suficiente para un intercambio de buenos ánimos entre los Jefes de Estado de ambas naciones y que, de confirmarse la participación de la Presidenta, también se marcaría un importante hito, ya que México no ha asistido a nivel presidencial a la referida cumbre desde 2018, por la pausa en las relaciones México-España que se fijó durante la administración anterior, precisamente por este debate que ha agitado y polarizado al entorno político de las dos naciones.

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