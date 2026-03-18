Segob y SEP reafirman compromiso de diálogo con el magisterio y respeto a su libre movilización

Las secretarías de Gobernación y de Educación Pública (SEP) reafirmaron el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener abiertos los canales de comunicación con el magisterio nacional, al tiempo que reconocieron objetivos compartidos con los docentes en torno a la mejora de sus condiciones laborales y el fortalecimiento de la educación pública.

En un comunicado conjunto, ambas dependencias subrayaron que el diálogo con los maestros será “permanente, respetuoso y constructivo”, con miras a garantizar condiciones “más justas” para el personal docente y mejorar los entornos escolares “en beneficio de niñas, niños y adolescentes”.

🔴 #Comunicado | Refrendamos el compromiso del @GobiernoMX y de nuestra Presidenta, @Claudiashein, de mantener un diálogo permanente, respetuoso y constructivo con el magisterio nacional, con el objetivo de seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales de las… pic.twitter.com/Y1CDobtsvi — SEP México (@SEP_mx) March 18, 2026

Ambas dependencias federales señalaron que trabajan de manera continua para construir acuerdos que contribuyan al “bienestar del magisterio y al fortalecimiento de la educación pública, como eje fundamental del desarrollo nacional”.

En el marco de las movilizaciones iniciadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las autoridades cerraron su posicionamiento con un mensaje de respaldo a la protesta.

“Reiteramos el respeto del Gobierno de México a la libre manifestación y movilización pacífica”, indicaron.

Marcha de la CNTE en CDMX este miércoles ı Foto: David Patricio

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL