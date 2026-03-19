Autopista México-Pachuca HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 19 de marzo

Para quienes planean circular por la autopista México-Pachuca este jueves 19 de marzo, hasta el momento no hay reportes oficiales de cierres ni bloqueos programados en esta importante vía que conecta la Ciudad de México con el Estado de México e Hidalgo.

De acuerdo con los reportes más recientes de autoridades federales, no se han emitido avisos sobre movilizaciones o manifestaciones previstas que impliquen el cierre de la autopista durante este día.

En general, las afectaciones carreteras reportadas a nivel nacional en estas fechas han estado relacionadas principalmente con incidentes aislados o bloqueos en otras autopistas, no en la México-Pachuca

Contexto reciente en la México-Pachuca

Aunque para este 19 de marzo no hay eventos confirmados, en días previos sí se registraron afectaciones en esta vía, como el bloqueo ocurrido el 14 de marzo en la zona de Tepojaco, que provocó largas filas y tránsito lento hacia la Ciudad de México.

Este tipo de movilizaciones suelen surgir de forma espontánea por demandas sociales, por lo que pueden generar interrupciones sin previo aviso, especialmente en tramos cercanos a Ecatepec, Tecámac y Tizayuca.

Puntos con mayor carga vehicular

Los tramos donde comúnmente se reporta tráfico intenso o incidentes son:

Caseta de San Cristóbal (Ecatepec)

Zona de Ojo de Agua (Tecámac)

Tepojaco – Tizayuca

Accesos hacia Indios Verdes

En estas zonas, incluso sin bloqueos, es habitual encontrar alta carga vehicular en horas pico, sobre todo por la conexión directa con el Valle de México.

Recomendaciones para automovilistas

Ante cualquier cambio en las condiciones de la vía, autoridades recomiendan:

Consultar reportes en tiempo real de @GN_Carreteras y Capufe

Salir con anticipación

Considerar rutas alternas como Vía Morelos o Circuito Exterior Mexiquense

Mantenerse atento a avisos viales durante el trayecto

No hay bloqueos ni cierres programados para el 19 de marzo

Pueden presentarse afectaciones imprevistas, como en días anteriores

Se prevé tránsito habitual con posibles cargas vehiculares en horas pico

La recomendación principal es mantenerse informado antes de salir, ya que las condiciones en esta autopista pueden cambiar rápidamente a lo largo del día.

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MSL