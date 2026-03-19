CNTE retoma calles y amagos contra el Mundial

Al iniciar con el paro de 72 horas y la marcha rumbo al Zócalo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amenazó con realizar movilizaciones durante el Mundial 2026 que se organiza en México, si no ve respuestas satisfactorias a sus exigencias, ante lo cual las autoridades federales aseguraron que se mantiene la apertura al diálogo.

Acompañado de plantones y marchas en otros estados del país, el magisterio disidente inició su concentración principal en la capital mexicana, en el Ángel de la Independencia, desde donde sus dirigentes exigieron al Gobierno reinstalar las mesas de trabajo para dar respuesta a sus peticiones.

El Dato: Los maestros disidentes plantean la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y las reformas educativas de los expresidentes Peña Nieto y López Obrador.

Las demandas centrales de las y los docentes son la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la supresión de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), que es la que rige su trayecto profesional.

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Otros puntos planteados fueron la mejora salarial y que sean atendidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien acusaron de no cumplir con reformar la Ley del ISSSTE.

“Dejar bien claro que si no hay una reinstalación del diálogo con la Presidenta, no nos vamos a detener. Seguiremos en la organización de todos los contingentes y preparando la huelga nacional en el marco del Mundial”, advirtió Jenny Pérez, dirigente de la sección 22 en Oaxaca.

22 Días duró el plantón de la CNTE en el Zócalo en mayo de 2025

A la llegada del contingente a la plancha del Zócalo, por la calle 5 de Mayo, se desató un conato de enfrentamiento, cuando los docentes intentaron pasar con una camioneta, la cual fue obstruida por policías capitalinos que colocaron patrullas a lo largo de la calle.

Entre gritos e insultos, el magisterio intentó volcar la unidad; sin embargo, no lo consiguió y desistió de hacer avanzar su vehículo y continuó hacia la plancha, que se encontraba con vallas que protegían Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana.

Desde el amanecer, decenas de docentes ya habían instalado carpas, casas de campaña y lonas para el plantón, que probablemente se mantenga hasta el viernes.

Además, el magisterio acudió a las embajadas de Israel y de EU para expresar sus exigencias, pero también para sumarse a otras protestas internacionales, como la invasión a Venezuela.

Miembros de la CNTE al reunirse en el Ángel de la Independencia, ayer, para marchar al Zócalo. ı Foto: David Patricio›La Razón

Las movilizaciones se extendieron desde la frontera norte del país, donde los maestros cerraron, de manera intermitente, al avanzar desde la garita El Chaparral, para luego hacer cierres en el camino de San Diego a Tijuana. Las protestas también se registraron en otros estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Yucatán.

Hacia la tarde, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) reafirmaron el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum de mantener abiertos los canales de comunicación con el magisterio nacional, al tiempo que reconocieron objetivos compartidos con los docentes en torno a la mejora de sus condiciones laborales y el fortalecimiento de la educación pública.

En un comunicado conjunto, ambas dependencias subrayaron que el diálogo con los maestros será “permanente, respetuoso y constructivo”, con miras a garantizar condiciones “más justas” para el personal docente y mejorar los entornos escolares “en beneficio de niñas, niños y adolescentes”.

En el marco de las movilizaciones iniciadas por la CNTE, las autoridades federales cerraron su posicionamiento con un mensaje de respaldo a la protesta: “reiteramos el respeto del Gobierno de México a la libre manifestación y movilización pacífica”.