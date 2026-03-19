Revocación dentro del Plan B inquieta a los aliados de la 4T

El Partido del Trabajo (PT) exhibió diferencias internas ante el plan B de la reforma electoral: la coordinadora de la bancada en el Senado, Geovanna Bañuelos, se pronunció a favor de la iniciativa y comprometió su voto, mientras que Alejandro González Yáñez llamó a la cautela y advirtió que su partido no fijará postura hasta no analizar el texto punto por punto en comisiones.

Las declaraciones contradictorias mostraron las tensiones que genera internamente una reforma que, según reconoció González Yañez, “llegó con cambios que no estaban en el acuerdo original”.

El dato: La reforma establece que consejeros, magistrados y funcionarios no podrán ganar más que la Presidenta; quita bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales.

Mientras que Geovanna Bañuelos respondió sin titubear que, “hasta este momento, el respaldo se mantiene. Sí, vamos a votar a favor de esa iniciativa”. Y al ser cuestionada sobre si hay algún punto que cuestione del plan B, respondió de forma negativa.

La coordinadora explicó que el PT estuvo presente desde el origen de la negociación y que, por tanto, el texto no le resultó ninguna sorpresa.

“Nosotros participamos, recordarán ustedes, desde que se aprobó el plan A: esa misma tarde-noche fuimos convocados a reunión en Palacio Nacional para empezar a construir la redacción de este plan B”, relató. También respaldó la legitimidad del anuncio público hecho por el dirigente nacional Alberto Anaya:

“Nuestro dirigente nacional ya dio su posición pública a través de una conferencia de prensa donde no solamente estaba él, estaban los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras y estaba también la dirigencia nacional de Morena y del Partido Verde”.

Ante la pregunta de si al interior del grupo parlamentario circula alguna información contraria a lo acordado, Bañuelos fue tajante: “Nada”.

Con relación a las versiones que apuntan a que el PT está a disgusto por la facultad que se concedería a la jefa del Ejecutivo federal para llamar al voto en la ratificación de mandato, la senadora dijo desconocer el fondo del malestar: “La verdad es que desconozco”.

A unos metros de su coordinadora, el senador González Yáñez dio un punto de vista diferente: “Lo estamos evaluando, estamos examinando la iniciativa porque apenas llegó ayer (martes) por la tarde noche”, declaró; además, subrayó que la prudencia es indispensable para evitar “la opinatitis que luego no se fundamenta en argumentos sólidos”.

El senador reveló que el texto enviado al Congreso no corresponde del todo a lo que se había negociado: el capítulo relativo a consultas populares y revocación de mandato desapareció del documento.

“Se había hablado de que iba a estar presente todo lo relacionado con lo electoral, de las consultas populares, y ahora ese asunto se apartó. Ya no está”, dijo.

Ante la pregunta de por qué la coalición salió el domingo a expresar un “respaldo total” sin conocer a detalle el texto, González Yañez defendió que dicho aval se limitó a las líneas generales:

“El respaldo total fue a las líneas generales de lo que se expresó como contenido del plan B”.

Y añadió que una vez que una iniciativa toma forma escrita, “debe examinarse con cuidado en todos los aspectos, incluso en los denominados transitorios”.

González Yáñez también fue cuestionado sobre la ausencia de Pablo Gómez en las últimas rondas de negociación. El senador se limitó a señalar que, por decisión de la Presidenta de la República, Gómez fungió como integrante de la Comisión Presidencial, y que son “asuntos internos que ellos tendrán que responder”.

El Verde respalda a CSP; “no requiere revocación”

› Por Tania Gómez

El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, aseguró que 13 de sus 14 legisladores respaldarán el plan B de la iniciativa de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum, señal de que las fricciones recientes con la coalición gobernante quedaron atrás, aunque personalmente le recomendó a la mandataria no convocar a una consulta de revocación de mandato dado su alto nivel de aprobación.

“Nosotros ya tenemos un acuerdo con la mayoría de las senadoras y de los senadores y vamos a apoyar esta iniciativa de la Presidenta de México. Hay un respaldo total. Tenemos prácticamente coincidencias en todos los puntos”, dijo.

Sin embargo, el senador ofreció su opinión con relación a la posibilidad de que se active una consulta de revocación del mandato en junio de 2027: “Si me pidiera ella mi consejo —no me lo está pidiendo—, yo le diría que no es necesario hacer la revocación con una Presidenta que la mayoría de los mexicanos respalda, que es más del 70 por ciento. Pero también dejo en claro que vamos a apoyar la iniciativa”, declaró.

El Tip: La Presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación alta de 75 por ciento, de acuerdo con la empresa Enkoll.

El Verde apoya que el mecanismo exista y pueda ejercerse en 2027 o 2028 si los ciudadanos lo solicitan con el tres por ciento de firmas del padrón electoral.

Manuel Velasco aclaró, no obstante, que en caso de activarse, la Presidenta tendría márgenes acotados: podría hablar de sus propios logros de gobierno, pero le estaría prohibido utilizar espacios en radio y televisión para promocionar candidatos o partidos.

De los 14 legisladores del Verde, 13 votarán a favor. El único en reserva es el senador Luis Armando Melgar, a quien Velasco dijo que buscará convencer, aunque respetará su decisión final: “Él habrá de tomar su definición y yo no puedo tomar una definición por él”.

Además, el legislador atribuyó el desencuentro previo, durante la discusión del plan A de la reforma electoral del Ejecutivo, a la falta de apertura del entonces presidente de la Comisión, Pablo Gómez, quien no incorporó ninguna de las propuestas del Verde en la negociación anterior.