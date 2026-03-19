Sheinbaum: Soberanía, con más producción de gas y renovables

Al encabezar el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que el petróleo, gas y demás recursos únicamente tienen como dueño a la población mexicana.

“El petróleo, el gas, el viento, el sol y la riqueza de nuestra tierra tienen un solo dueño legítimo: el pueblo de México. México no se vende; México no se entrega; México se defiende. ¡Que viva la soberanía energética! ¡Que viva el legado del general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Que viva Petróleos Mexicanos! ¡Que viva México!”, exclamó.

El Dato: La mandataria subrayó que la política energética actual busca fortalecer a Pemex como empresa pública estratégica; además, defendió las inversiones en el sector.

La mandataria destacó que, con los planes de rescate al sector energético, se logró reducir la deuda de la paraestatal en 13 por ciento en un solo año, el pago a proveedores alcanzó el cien por ciento, se ha llegado a la producción de 1.3 millones de barriles diarios de gasolina y diésel y subrayó que se produjeron 25 por ciento más fertilizantes en 2025.

“Sabemos que el futuro energético de la nación exige visión, innovación, responsabilidad y una visión de largo plazo de nuestra soberanía”, dijo.

En ese sentido, remarcó que el llamado es a continuar con las labores para consolidar la soberanía energética, sobre todo en aumentar la producción nacional de gas natural.

“Es el siguiente objetivo y las fuentes renovables de energía, además de seguir manteniendo la producción de petróleo y su procesamiento. Asimismo, vamos a seguir promoviendo el desarrollo de las fuentes renovables de energía”, dijo.

Subrayó que México tiene uno de los mayores potenciales energéticos del planeta: irradiación solar, capacidad eólica, recursos geotérmicos, pero principalmente el petróleo y gas natural, los cuales, subrayó, deberán ser aprovechados para garantizar “la fortaleza de la nación”.

No obstante, reconoció que persisten retos, como la alta importación de gas, que actualmente representa 75 por ciento del consumo nacional, por lo que planteó como objetivo aumentar la producción interna y fortalecer las fuentes renovables.

También dedicó un mensaje a las y los trabajadores petroleros por ayudar a sostener esta industria, aun cuando desempeñar su labor los aleja muchas veces de su familia.

“Detrás de cada plataforma, en el Golfo de México, detrás de cada refinería, detrás de cada ducto, hay mujeres y hombres que trabajan con valentía, muchas veces lejos de sus familias sosteniendo con su esfuerzo una industria que pertenece al pueblo y a toda la nación. Somos herederos del espíritu que nació aquella noche de 1938. Hace 88 años el general Lázaro Cárdenas del Río confió en su pueblo. Hoy, 88 años después, seguimos confiando en nuestro pueblo, trabajando, construyendo, defendiendo su soberanía”, dijo.

Bajo este contexto, Sheinbaum Pardo llamó al reconocimiento nacional para este sector y su defensa.

“Que nunca más se entregue la riqueza de México, que nunca más se renuncie a nuestra soberanía, que nunca más se dude de la capacidad de nuestros trabajadores y nuestros técnicos y mientras exista un pueblo orgulloso de su historia, decidido a luchar por la justicia y el bienestar, México seguirá siendo una nación libre y soberana, una nación que camina con la frente en alto”, destacó.

Dan cargo a Cárdenas en la nueva comisión consultiva

› Por Yulia Bonilla

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue designado como titular de la Comisión Consultiva del Petróleo, un nuevo órgano de Petróleos Mexicanos (Pemex), que se encargará de emitir opiniones sobre las tendencias, condiciones y perspectivas del sector de hidrocarburos, tanto a nivel nacional como internacional.

De izq. a der.: Víctor Rodríguez, Luz Elena González, Rocío Nahle, Claudia Sheinbaum, Cuauhtémoc Cárdenas, Américo Villarreal y Lázaro Cárdenas Batel, ayer, en Veracruz. ı Foto: Especial

El nombramiento se dio en el marco del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció al tres veces excandidato presidencial por aceptar el cargo, al considerar que su participación abonará a “tomar decisiones sobre la visión energética de México y Pemex”.

El director general de la empresa estatal, Víctor Rodríguez Padilla, explicó que esta comisión tendrá un enfoque estratégico, al analizar tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria de hidrocarburos. Su función será emitir opiniones y recomendaciones que respalden la toma de decisiones relacionadas con el objetivo de la petrolera.

1.2 Millones de barriles diarios produjo Pemex en 2025

Rodríguez Padilla destacó que la designación de Cárdenas Solórzano responde a su experiencia, trayectoria, liderazgo y “profundo nacionalismo”.

En tanto, la secretaria de Energía, Luz Elena González, señaló que Pemex atraviesa un proceso de recuperación y fortalecimiento, cuyos resultados respaldan la política de soberanía energética.

Recordó que antes de los gobiernos de la Cuarta Transformación, la exploración y producción de petróleo cayó 55 por ciento, la perforación de pozos se redujo 87 y la producción de diésel y gasolina disminuyó 61 y 51 por ciento, respectivamente. A ello se sumó un incremento de la deuda de 130 por ciento en una década.

De acuerdo con la funcionaria, este escenario comenzó a revertirse a partir de las reformas constitucionales y leyes secundarias impulsadas durante la actual administración, las cuales permitieron consolidar un nuevo modelo energético y devolver a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresas públicas del Estado. Como resultado, destacó la recuperación del 100 por ciento de la capacidad de refinación respecto a 2018, al alcanzar en 2025 un procesamiento promedio de 1.2 millones de barriles diarios.