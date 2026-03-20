Pese al acoso/extorsión de funcionarios y autoridades, la vida y la fauna nocturna de la Ciudad de México resiste y se manifiesta con festivales musicales independientes, como el Eutanasia Fest VI, la hemoglobina internacional del post punk / gótico / dark wave /electro body. En la sexta edición presenta un cartel tentador importado de Alemania, Suecia y Bélgica: el retorno de Anja Huwe, SA42, Pink Turns Blue y Then Comes Silence, reunidos la noche del próximo 28 de marzo en el espacio abierto de Mesones 72, en el Centro Histórico. Una sesión de máxima densidad tipo O negativa como en el Tutti Frutti, donde el Danny despachaba la música de los vampiros.

LA COMETA DE LA NOCHE es la compositora y cantante Anja Huwe, la luminaria más visible del post punk /gótico alemán desde 1980 con su banda femenina X mal Deutschland. Huwe ha transitado entre la música y la pintura, lo que influye en su percepción y proceso creativo al considerar que la guitarra eléctrica le da color a su voz. X mal tuvo pegue, se mudaron de Hamburgo a Londres para firmar con 4AD, la célebre disquera alternativa que les produjo Fetisch en 83 y Tocsin en 84. Como suele suceder, el grupo tronó cuando se cambiaron a una disquera mayor, se pandearon ante las condiciones, la presión y el estrés de Phonogram. Huwe renunció en 1989 para dedicarse a la pintura, sin planes de regresar a la música pese a las ofertas que le caían… hasta que tres décadas después, su amiga Mona Mur la convenció de grabar juntas la canción “Sex to Go”, la chispa de ignición que sucedió en plena pandemia. Enseguida le pidieron cantar “Skuggornas” de Mickael Broberg y esa canción se convirtió en el inicio de su reciente disco, Codes, para el que convocó a sus compañeras de X mal.

Antes de Huwe tocarán tres especímenes obscuros: Pink Turns Blue, el trío gótico alemán que sacó su nombre de la rola del también trío Hüsker Dü. Mic Jogwer, Paul Richter y Luca Sammuri se han mantenido en las sombras del underground desde 1985, su dark wave es elegante (ahora te entiendo, Interpol) y su potencia les ha dado cuerda suficiente para lanzar trece álbumes y una veintena de sencillos. Antes de PTB se presentará Signal Aout 42 (SA42), el proyecto solitario de Jacky Meurisse. SA42 salió de la escena industrial belga en 1981, desde entonces se ha dedicado a producir electro body music (EBM) acompañado ocasionalmente por Damien Vandamme y Luc Vandamme. Tiene en su haber una decena de álbumes, otros tantos sencillos y la compilación Immortal Collection, que recoge sus primeros shocks corporales. Y antes abrirá Then Comes Silence, el trío gótico / post punk formado en 2012 en Estocolmo por Alex Svenson, Jonas Franson y Hugo Zombie. Una banda con sed de la roja, siete álbumes de goth, shoegaze, psicodelia y una docena de sencillos. Tienen el sonido más seductor para mis boclas, la colisión entre The Damned, Killing Joke y The Sisters of Mercy. Además, entre bandas estarán los diyeis de vinilo XL2C, Zkarface, Matrixx + Yerax y los videos de Balasenlosojos. Una noche muy prometedora.