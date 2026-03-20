› Mensaje desde SCJN y Conapred

Relevante, nos comentan, el acuerdo que signó ayer el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, con la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales, con el cual se busca fortalecer el acceso efectivo a la justicia a través de acciones de promoción de la igualdad y la no discriminación. El propósito del mismo, se ha detallado, es desarrollar y compartir herramientas que apoyen a las personas juzgadoras en la incorporación del derecho a la igualdad, así como garantizar la aplicación de la igualdad sustantiva en la labor jurisdiccional. Este convenio sin embargo, nos hacen ver, representa más de lo que contiene, pues manda un mensaje importante el que haya sido signado por dos indígenas. La SCJN trabaja por “un país que no discrimine, que no sea racista, clasista y donde se tenga la plena confianza de caminar, de interactuar, de expresar nuestras opiniones o de ser como somos sin sufrir discriminación”, señaló Aguilar. Ahí el dato.