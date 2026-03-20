PT condiciona su voto: exige precisar redacción

De izq. a der.: Benjamín Robles, Geovanna Bañuelos, Ignacio Mier (coordinador de senadores de Morena), Alberto Anaya (líder nacional del PT) y Alejandro González, ayer.

El Partido del Trabajo (PT) no garantiza su respaldo legislativo al denominado plan B electoral mientras persistan imprecisiones en la redacción de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, advirtieron legisladores de esa bancada en el Senado de la República.

Si bien el partido expresó apoyo general a la propuesta el pasado domingo, tras revisar el documento formal hallaron impresiones que, dijeron, deben corregirse antes de que el grupo parlamentario emita una posición definitiva.

“Lo que estamos solicitando es que se precise la redacción”, afirmó Alejandro González Yáñez, quien identificó al menos dos puntos de conflicto: los plazos para la realización de la jornada de ratificación o revocación de mandato, y las facultades de promoción durante el proceso.

El Dato: El coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Puente, reiteró que los diputados y senadores van con el proyecto de la Presidenta de la República.

En esa misma línea, Lizeth Sánchez fue clara al señalar que el partido aún no tiene una postura oficial: “Nosotros estamos aún en el análisis y ya una vez que analicemos como bancada emitiremos nuestro voto, entonces todavía no tenemos si va a ser a favor o en contra”.

No obstante, aclaró que en términos generales el PT comparte el espíritu de la reforma: “Estamos a favor de que el pueblo quita y el pueblo pone, estamos de acuerdo en la austeridad republicana, sólo vamos a revisar que no afecte una democracia equitativa”.

Sobre el primero de los puntos críticos, González Yáñez explicó que la iniciativa contiene referencias contradictorias en los plazos.

“En una parte se habla de dos a tres años y ahí se debe precisar si son dos o tres, y en otra parte se habla de tres a cuatro años y ahí se debe precisar si son tres o cuatro”, detalló, y subrayó que el PT busca que quede fijada una sola fecha posible para el ejercicio ciudadano

—ya sea en 2027 o 2028— sin dejar abierta la interpretación.

En cuanto al segundo punto, ambos legisladores cuestionaron la ambigüedad en torno a quiénes pueden hacer promoción durante la consulta.

González Yáñez advirtió que el texto “es ambiguo en donde si los partidos políticos pueden o no hacer promoción”, mientras que Sánchez lo enmarcó como una cuestión de equidad: “Algo que no podemos es quedarnos en desventaja los partidos minoritarios sobre un partido mayoritario, creemos que debe de haber una competencia justa y equilibrada en todos los sentidos”.

Ambos senadores rechazaron que la postura previa de su partido equivaliera a un respaldo incondicional.

“Nosotros no podemos fijar una emisión del voto si antes no tenemos una opinión definitiva sobre la propuesta”, puntualizó Alejando González.

Por su parte, Liz Sánchez anticipó que la postura oficial llegaría a más tardar el lunes, y dejó abierta la posibilidad de un voto de conciencia individual si el dictamen llegara a votarse sin los ajustes solicitados.

“Siempre me he conducido en mis votos con conciencia, con una gran responsabilidad histórica, política y moral, con lo que el pueblo me mandató. Sin los votos del Partido del Trabajo, sin los votos del Verde, creo que es un voto el que está, el que hace la diferencia”, concluyó.

En política la única certeza es la incertidumbre, afirma

› Por Claudia Arellano

El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores, confirmó que su bancada mantiene en “reflexión” el tema de empatar la consulta de revocación de mandato con la jornada electoral, y que por ahora la definición está en manos del grupo parlamentario en el Senado.

En entrevista con medios, el legislador explicó que el partido encargó a sus senadores revisar a fondo la propuesta, por lo que la postura final aún está por definirse: “Está en la cancha del Senado”.

Sandoval admitió que el tema sigue generando debate dentro del PT, particularmente la posibilidad de que la consulta revocatoria coincida con las elecciones.

Sin embargo, evitó adelantar una postura definitiva y dejó claro que la última palabra dependerá de lo que determine la bancada en la Cámara alta.

El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo , Reginaldo Sandoval Flores ı Foto: Cuartoscuro.

“En política la única variable que nunca falla se llama incertidumbre; cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento”, dijo, en una reflexión que pareció resumir el ánimo del debate.

El diputado advirtió que permitir que el presidente o presidenta promueva la consulta el mismo día de la elección podría generar problemas de equidad, pues inevitablemente se vincularía con algún partido político.

Además, alertó sobre lo que llamó un “riesgo de Estado”: que el mecanismo de revocación pueda derivar en gobiernos de apenas tres años si desde el inicio del sexenio se inicia una campaña para remover al mandatario: “Ése es un riesgo estructural porque generaría inestabilidad”.

Sandoval Flores también defendió que el Senado revise la redacción de la iniciativa para mejorar aspectos como paridad, inclusión y el diseño de la consulta.