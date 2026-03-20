Que PT se ponga de acuerdo si apoya o no Plan B de Electoral, insta Sheinbaum

Imagen temática sobre el Partido del Trabajo, que también analiza la reforma electoral.

Ante la indecisión que integrantes del Partido del Trabajo (PT) han dejado ver respecto a si apoyarán o no el Plan B de reforma electoral enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria instó a que se pongan de acuerdo al respecto.

A lo largo de esta semana, distintos petistas y también del Partido Verde Ecologista de México han externado inquietud respecto a adelantar la revocación de mandato al 2027, por advertir que esto podría intervenir en el voto de la ciudadanía respecto a las elecciones gubernamentales de dicho año.

La Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que esto es un asunto en donde el Partido del Trabajo debe establecer un acuerdo.

No obstante, Claudia Sheinbaum se dijo confiada en que los aliados de Morena en el Congreso se mantendrán en apoyo para que las reformas propuestas que envío sean avaladas.

“Se tiene que poner de acuerdo el PT, ¿verdad? Si va a apoyar o no va a apoyar, ya depende de ellos, pero nosotros creemos que sí van a apoyar. Pero bueno, vamos a ver al final cuál es su posicionamiento”, dijo Claudia Sheinbaum este viernes en su conferencia de prensa desde Cancún.

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FGR