Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 21 de marzo

La autopista México-Puebla podría registrar afectaciones importantes a la circulación este sábado 21 de marzo de 2026, debido a trabajos de infraestructura programados en el oriente del Estado de México, como parte de proyectos de movilidad en la zona.
De acuerdo con un aviso dirigido a los usuarios, autoridades informaron que se realizarán labores en el kilómetro 20 de la autopista, lo que podría provocar cierres parciales y reducción de carriles en ambos sentidos.
Obras provocarán cierre temporal en carriles centrales
Según el comunicado oficial, el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) llevará a cabo el montaje de una estructura metálica, como parte de las obras del Trolebús Chalco–Santa Martha.
Autopista México-Pachuca HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 21 de marzo
Los trabajos iniciarán la noche del viernes 20 de marzo y se extenderán durante la madrugada del sábado, generando afectaciones a la circulación en este tramo.
Horarios de cierre y afectaciones
De acuerdo con la información difundida por autoridades:
Inicio de trabajos: viernes 20 de marzo a las 22:00 horas
Conclusión: sábado 21 de marzo a las 05:30 horas
Además, se contempla un cierre temporal en los carriles centrales en ambos sentidos en el siguiente horario:
- De 00:30 a 03:30 horas del sábado 21 de marzo
Durante este periodo, la circulación podría verse restringida mientras se realizan las maniobras de instalación.
Continúan obras en la autopista
Cabe recordar que estos trabajos forman parte de un programa más amplio de intervención en la autopista México-Puebla, que se desarrolla del 17 de marzo al 30 de abril, en el tramo comprendido entre los kilómetros 17 y 22.
Estas labores pueden generar desvíos parciales, reducción de carriles y tránsito lento en distintos horarios a lo largo del día.
Tramos con mayor carga vehicular
Además de las obras, estos puntos suelen registrar mayores afectaciones en la autopista:
- Caseta de cobro San Marcos
- Zona de Chalco e Ixtapaluca
- Valle de Chalco y La Paz
- Tramo de Río Frío
- Ingreso a la Ciudad de México por Calzada Ignacio Zaragoza
Recomendaciones para automovilistas
Ante este panorama, autoridades recomiendan:
- Anticipar tiempos de traslado
- Manejar con precaución en zonas de obra
- Reducir la velocidad y respetar la señalización
- Considerar rutas alternas en caso de cierres o tráfico intenso
La autopista México-Puebla es una de las más transitadas del país, por lo que estos trabajos pueden generar afectaciones relevantes, especialmente durante la madrugada y en fines de semana.
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MSL