Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 21 de marzo

La autopista México-Puebla podría registrar afectaciones importantes a la circulación este sábado 21 de marzo de 2026, debido a trabajos de infraestructura programados en el oriente del Estado de México, como parte de proyectos de movilidad en la zona.

De acuerdo con un aviso dirigido a los usuarios, autoridades informaron que se realizarán labores en el kilómetro 20 de la autopista, lo que podría provocar cierres parciales y reducción de carriles en ambos sentidos.

Obras provocarán cierre temporal en carriles centrales

Según el comunicado oficial, el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) llevará a cabo el montaje de una estructura metálica, como parte de las obras del Trolebús Chalco–Santa Martha.

Los trabajos iniciarán la noche del viernes 20 de marzo y se extenderán durante la madrugada del sábado, generando afectaciones a la circulación en este tramo.

Horarios de cierre y afectaciones

De acuerdo con la información difundida por autoridades:

Inicio de trabajos: viernes 20 de marzo a las 22:00 horas

Conclusión: sábado 21 de marzo a las 05:30 horas

Además, se contempla un cierre temporal en los carriles centrales en ambos sentidos en el siguiente horario:

De 00:30 a 03:30 horas del sábado 21 de marzo

Durante este periodo, la circulación podría verse restringida mientras se realizan las maniobras de instalación.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla 🚧

Por montaje de estructura metálica, se realizará cierre temporal de carriles centrales en el km 20.

Tome sus precauciones. pic.twitter.com/BoxXJTfqsE — CAPUFE (@CAPUFE) March 19, 2026

Continúan obras en la autopista

Cabe recordar que estos trabajos forman parte de un programa más amplio de intervención en la autopista México-Puebla, que se desarrolla del 17 de marzo al 30 de abril, en el tramo comprendido entre los kilómetros 17 y 22.

Estas labores pueden generar desvíos parciales, reducción de carriles y tránsito lento en distintos horarios a lo largo del día.

Tramos con mayor carga vehicular

Además de las obras, estos puntos suelen registrar mayores afectaciones en la autopista:

Caseta de cobro San Marcos

Zona de Chalco e Ixtapaluca

Valle de Chalco y La Paz

Tramo de Río Frío

Ingreso a la Ciudad de México por Calzada Ignacio Zaragoza

Recomendaciones para automovilistas

Ante este panorama, autoridades recomiendan:

Anticipar tiempos de traslado

Manejar con precaución en zonas de obra

Reducir la velocidad y respetar la señalización

Considerar rutas alternas en caso de cierres o tráfico intenso

La autopista México-Puebla es una de las más transitadas del país, por lo que estos trabajos pueden generar afectaciones relevantes, especialmente durante la madrugada y en fines de semana.

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MSL