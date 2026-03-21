Exige Godoy trabajo que se refleje en resultado judicial

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones de seguridad para traducir acuerdos en resultados concretos. Durante una reunión con autoridades de los tres niveles de gobierno, la funcionaria subrayó que las mesas de seguridad deben generar investigaciones firmes y más órdenes de aprehensión.

Desde la subsede de la FGR en Manzanillo, Colima, Godoy Ramos sostuvo que la colaboración entre dependencias permite consolidar casos con pruebas sólidas.

“La FGR es una gran institución con una enorme fuerza, pero cuando estrecha su sinergia con otras dependencias se convierte en un equipo muy poderoso”, afirmó al referirse al trabajo coordinado con la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y corporaciones locales.

La fiscal insistió en que el combate a la impunidad requiere acciones tangibles. “Podemos fortalecer el combate a la delincuencia. No hay mejor prevención que el combate a la impunidad”, expresó, al enfatizar que la coordinación no puede quedarse en acuerdos formales, sino reflejarse en resultados judiciales.

Otro de los puntos que marcó su intervención fue la percepción ciudadana. La fiscal consideró indispensable que la población identifique a las fiscalías como espacios cercanos y eficaces.

“Debemos cambiar la percepción ciudadana, la gente será el centro de atención de las y los servidores públicos”, señaló, al llamar a mejorar la atención en las instituciones de procuración de justicia.

Durante el recorrido por las instalaciones, la funcionaria dialogó con personal operativo y administrativo, a quienes pidió reforzar el trabajo entre ministerios públicos, peritos y policías ministeriales. Este engranaje, explicó, debe elevar el número de judicializaciones y órdenes de captura, además de comunicar esos avances a la sociedad.