› SNTE o CNTE

Y hablando de temas magisteriales, resulta que el líder del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, fue ahora quien demandó que mejoren las pensiones de los maestros porque actualmente no rebasan el 30 por ciento de su último salario, lo cual es injusto e inequitativo. En particular planteó que así como las aportaciones patronales pasaron de 5.5 por ciento a 13.87 por ciento con los trabajadores del apartado A, también ocurra lo mismo con los del apartado B, donde se encuentran los docentes y el patrón es el Gobierno. Entendido lo anterior la demanda tiene destinatario claro y fue planteada por el también senador morenista a sabiendas de las complejidades por las que atraviesan las finanzas públicas del país y que han sido señaladas por la Presidenta Sheinbaum. Como sea, ahora hay presión tanto por el lado disidente del sindicato de maestros como del lado al que suelen llamar “institucional”. ¿Será que Cepeda aprovecha para plantear lo anterior teniendo de su lado cierta indulgencia por también estar acometiendo como tarea la de afiliar masivamente a profesores al partido Morena?, se preguntaban ayer conocedores del tema magisterial. Uf.