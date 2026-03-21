› Suspenden a funcionaria

Finalmente se conoció que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Bertha Alcalde, determinó suspender temporalmente a la funcionaria que ofendió a una policía local afuera del estadio Olímpico, en un caso que se viralizó en las benditas redes y fue conocido como el de “Lady Pepitas”. “No somos iguales, no me hables de tú, yo sí fui a la escuela, a ustedes los quitaron de vender pepitas”, se ve en el video decir a la servidora pública hoy sancionada. El caso es que la fiscalía determinó “la suspensión temporal del cargo de una servidora pública, derivada de una publicación difundida en redes sociales el pasado 15 de marzo de 2026… Será sujeta al procedimiento disciplinario ante el Consejo de Asuntos Internos, instancia que determinará si existe responsabilidad administrativa y, en su caso, las sanciones correspondientes conforme a la gravedad de los hechos, las cuales pueden incluir desde amonestación hasta destitución del cargo”. La señalada, por cierto, aseguró hace unos días que actuó de esa manera porque sus hijos habían sido agredidos. No le alcanzó para librarla.