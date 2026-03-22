PRI acusa a Morena de buscar ‘control absoluto’ con Plan B; adelanta voto en contra en el Senado

El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República anunció su voto en contra del denominado "Plan B“, al que califican como la “Ley Maduro”, y acusó a Morena de usar la bandera de la austeridad como pretexto para apoderarse del aparato electoral de cara a los comicios de 2027.

“Las y los senadores del grupo parlamentario del PRI estamos listos para dar un debate serio, con argumentos sólidos y señalamientos firmes, y votaremos tanto en comisiones como en el pleno del Senado en contra del Plan B, mejor conocido como la Ley Maduro”, señaló el senador Manuel Añorve Baños.

“La propuesta presidencial es un plan con maña porque Morena no quiere generar ahorros”. Añorve sostuvo que la intención real detrás del proyecto es otra: “Lo que quieren es tener el control absoluto en materia electoral”.

En ese sentido, el senador precisó que uno de los objetivos centrales de la iniciativa es lograr que “la presidenta de la República aparezca en la boleta en la elección del 27, porque Morena trae una caída libre en las preferencias electorales”.

“Morena no quiere austeridad, busca tener el control”

Añorve Baños reiteró su postura: “Morena no quiere austeridad, busca tener el control”, y señaló que la propuesta de disminuir recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) responde a esa lógica.

El senador priista recordó el antecedente de las llamadas “corcholatas” en el proceso electoral anterior y trazó un paralelismo con lo que, según él, busca hacer Morena ahora. Afirmó que el partido gobernante quiere que la Presidenta “haga campaña con recursos públicos, como lo hicieron las llamadas corcholatas hace dos años”.

Detalló el mecanismo que, a su juicio, pretende instrumentar Morena: “Quieren manejar los recursos federales desde las secretarías de Estado, los gobiernos morenistas, los municipios”, y calificó eso de “un descaro en el manejo de los recursos públicos para intentar apoderarse del 2027 electoralmente”.

PRI cuestiona “Plan B” y mantiene postura en contra

El legislador también cuestionó la solidez técnica de la propuesta. “Está mal presentada” , dijo, y agregó que sus impulsores “se equivocaron con lo de la equidad de género, tratando de justificar lo injustificable.”

El senador también responsabilizó directamente al Gobierno Federal de los problemas económicos que enfrenta el país. “Los problemas económicos que vive México son responsabilidad de este gobierno”, afirmó.

Añorve enumeró una serie de casos que, según él, han deteriorado la imagen de Morena y de la administración en turno: el llamado huachicol fiscal; el caso Segalmex, con “el desvío de 15 mil millones de pesos”; el caso Birmex, con “13 mil millones de sobrecostos de medicamentos”; y “los negocios de los hijos de Andrés Manuel López Obrador.”

“Todo eso le ha pegado al partido que gobierna y al mismo gobierno”, puntualizó el senador priista, quien ratificó que la bancada del PRI mantendrá su voto en contra tanto en comisiones como en el pleno del Senado de la República.

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cehr