Sheinbaum propone dedicar 2030 a Heroínas de la Patria ‘si el pueblo quiere que nos quedemos’

Claudia Sheinbaum durante acto en Tehuantepec donde abordó la posible revocación de mandato.

En Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo este domingo una referencia pública a la consulta de revocación de mandato, que podría adelantarse a 2027, según lo plantea la iniciativa de reforma electoral que será discutida en comisiones del Senado de la República.

Ante una multitud, la mandataria expresó: “Si el pueblo de México quiere que nos quedemos, el 2030 lo podemos dedicar a todas las heroínas anónimas de nuestro país, a todas las mujeres mexicanas”.

La declaración ocurrió durante un acto de reconocimiento a las mujeres indígenas, en el que Sheinbaum presentó la Cartilla de las Mujeres traducida a 67 lenguas originarias con 69 variantes lingüísticas.

La presidenta subrayó la doble discriminación histórica que han enfrentado las mujeres indígenas, tanto por género como por lengua, y destacó su papel en la preservación de los idiomas originarios.

“Se llama lengua materna porque quien la traduce, quien la dice, quien la conserva somos las mujeres”, afirmó en Tehuantepec, región reconocida por la relevancia política y cultural de sus mujeres.

Asimismo, anunció que la siguiente etapa del proyecto será la difusión oral de la cartilla a través de radios comunitarias, así como la elaboración de materiales educativos adicionales en las distintas variantes lingüísticas.

“Las mujeres no queremos ser más, pero nunca más queremos ser menos en nuestro país”, concluyó.

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