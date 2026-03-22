Senado dictaminará este lunes el Plan B electoral; Morena confía en su aprobación

Senadores de Morena impulsan el dictamen del Plan B electoral en comisiones este lunes.

Tenemos los votos y la voluntad, dice senador

Morena cuenta con los votos y la voluntad política para aprobar el Plan B electoral en el Senado de la República, afirmó el senador Pavel Jarero Velázquez, quien confirmó que este lunes sesionarán las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para dictaminar la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El legislador, integrante de dichas comisiones, sostuvo que la iniciativa representa un punto de inflexión al buscar eliminar excesos en el gasto político y redirigir recursos hacia necesidades básicas de la población.

Pavel Jarero asegura que el Plan B permitirá destinar recursos a infraestructura social. ı Foto: X @PavelJareroVa

De acuerdo con estimaciones, la reforma permitiría liberar alrededor de 4 mil millones de pesos, los cuales podrían destinarse a infraestructura esencial en distintas comunidades del país.

“El Plan B significa algo muy concreto para el pueblo: agua, caminos y electricidad para nuestras comunidades”, afirmó Jarero Velázquez.

El senador por Nayarit destacó que el proceso de dictaminación será clave para consolidar una reforma orientada a reducir privilegios y ampliar el bienestar social, con beneficios tangibles como agua potable, electrificación, puentes y caminos, especialmente en municipios del occidente del país.

Las y los senadores que formamos parte de la Coalición Juntos Hacemos Historia, respaldamos el Plan B propuesto por la Presidenta @Claudiashein. 🇲🇽 pic.twitter.com/CJfrwBracS — Senadores Morena (@MorenaSenadores) March 14, 2026

“Vamos a apoyar esta reforma porque significa menos privilegios y más bienestar para el pueblo”, concluyó el legislador.

La sesión de Comisiones Unidas prevista para este lunes 23 de marzo será el primer paso formal hacia la aprobación de la reforma, que posteriormente será analizada y votada en el pleno del Senado, donde deberá alcanzar mayoría calificada para ser enviada a la Cámara de Diputados.

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