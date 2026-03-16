‘No quitaremos el dedo del renglón’, advierte Sheinbaum sobre reforma electoral; ‘Plan B’ se envía mañana

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que “no quitaremos el dedo del renglón” sobre la reducción del presupuesto a partidos y la modificación a la designación de plurinominales, temas clave de la reforma electoral que impulsa.

En este sentido, recordó que el “Plan B” de reforma, el cual busca reorientar el presupuesto en Congresos locales, será enviado el martes al Senado, con acuerdos para garantizar su avance.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal comentó que el hecho de que la Cámara de Diputados rechazara el proyecto previamente enviado significa que, por ahora, la propuesta original no volverá a presentarse en el mismo formato.

La semana pasada, la iniciativa fue rechazada en San Lázaro, luego de que no obtuvo respaldo no sólo de la oposición, sino también de bancadas aliadas de Morena, como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Al respecto, Sheinbaum subrayó que la propuesta respondía a demandas ciudadanas y a compromisos adquiridos durante su proyecto político.

Eso es algo que para nosotros es algo que ha pedido la gente, que no se logró ahora, pero no quiere decir que no quitemos el dedo del renglón. Ahora a lo mejor no se puede, pero después a lo mejor sí Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sobre el Plan B, que será presentado este 17 de marzo, la presidenta aseguró que existe un acuerdo para sacarlo adelante, especialmente en lo relacionado con la reorientación del presupuesto que actualmente reciben los congresos estatales y el Senado de la República.

La mandataria reiteró que el ahorro estimado con este plan sería de cuatro mil millones de pesos, recursos que, según explicó, podrían destinarse a obras públicas, principalmente en infraestructura hídrica, movilidad y otras necesidades en estados y municipios.

Hay un acuerdo para presentar lo que tiene que ver con la, digamos, la reorientación del presupuesto que hay en los congresos locales, en el Senado de la República y en la cantidad de regidores, para que ese recurso se quede en los municipios y en los estados para obra pública. Ese es el principal acuerdo. Como lo he dicho, nosotros seguimos luchando contra los privilegios Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presidenta también expresó su desacuerdo con las diferencias en el presupuesto que reciben los congresos estatales, al señalar que algunos legislativos cuentan con montos muy superiores por diputado.

No puede ser que un congreso de un estado tenga 25 diputados, otro congreso tenga 25 diputados y un congreso tenga un monto por diputado de 39 millones de pesos y otro tenga 5 millones de pesos, pues es un exceso Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Aclaró que el objetivo de la propuesta no es que los recursos pasen a la Federación, sino que permanezcan en estados y municipios para mejorar servicios públicos.

Aunque inicialmente había señalado que la iniciativa sería enviada al Senado de la República, Sheinbaum indicó que aún consultará con la Secretaría de Gobernación (Segob) para determinar a cuál cámara del Congreso será remitido el nuevo proyecto.

De acuerdo con el gobierno federal, las bases del Plan B de reforma electoral incluyen establecer un tope al presupuesto de los congresos locales y del Senado, reducir el número de regidores y fortalecer la participación ciudadana mediante mecanismos de consulta.

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