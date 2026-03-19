Plan B electoral ‘va sin cambios’: Monreal desmiente versiones de modificación

El senador zacatecano de Morena, Saúl Monreal, desmintió que el dictamen del plan B de la reforma electoral vaya a sufrir cambios de último minuto.

En entrevista, explicó que las comisiones unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, encargadas de dictaminar la iniciativa, sesionarán a las 5 de la tarde del próximo lunes, habrá primera lectura en el pleno el martes y la votación definitiva está prevista para el miércoles. “Ya estamos convocados para el lunes a las 5 de la tarde”, confirmó el legislador.

La declaración contrasta con la versión del día anterior, del senador Oscar Cantón, en la que se apuntaba que la redacción del artículo relativo a la revocación de mandato sería modificada para acotar la participación del Ejecutivo Federal en un proceso que evalúa su propio desempeño.

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Monreal fue tajante: “Va así, en sus términos”, respondió al ser cuestionado directamente sobre ese punto.

Senado de la República ı Foto: Cuartoscuro

Sobre otros posibles cambios al dictamen, el legislador fue igualmente directo. “No creo, no creo”, dijo, y únicamente reconoció que podría incorporarse una corrección en materia de paridad. “Salvo eso, nada más”, precisó.

El senador también reconoció que la próxima jornada electoral será inédita en complejidad, pues coincidirán la elección del Poder Judicial, la revocación de mandato y diversos comicios locales, lo que se traducirá en varias boletas distintas para el ciudadano.

“Puede ser compleja”, admitió, y lanzó un llamado a informar a la población sobre cada una de las votaciones.

“Hay que informarle a la gente de qué se trata cada votación”, subrayó, con especial énfasis en comunidades rurales y zonas periféricas donde, advirtió, “hay veces que no pueden ni leer.”

Pese a ese escenario, Monreal se mostró optimista sobre el valor democrático del ejercicio: “Yo creo va a ser un buen ejercicio”, afirmó.

🟠 Saúl Monreal: Plan B se mantiene… solo se ajusta paridad



El senador @SaulMonrealA afirmó que no habrá cambios de fondo al dictamen del Plan B.

Señaló que únicamente se incorporará el tema de paridad, mientras que la revocación de mandato se mantiene dentro de la propuesta. pic.twitter.com/BwYwqYYGVL — Político MX (@politicomx) March 19, 2026

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LMCT