Bloquean autopista México - Toluca para exigir avances en investigación por trabajadores desaparecidos | VIDEO

Bloquean autopista México - Toluca; exigen respuestas por localización de trabajadores desaparecidos en 2021.

Un grupo de manifestantes bloquea la México - Toluca para exigir avances en la investigación por la desaparición de varios trabajadores de gas en Toluca, ocurrido en 2021, por lo que autoridades viales urgieron a tomar precauciones.

Guardia Nacional Carreteras informó que el bloqueo se lleva a cabo sobre el kilómetro 49 de la citada carretera, el cual provoca un “cierre total de circulación”.

#TomesusPrecauciones en #EdoMex se registra cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 049+500, de la carretera México - Toluca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/h94ICyFoXW — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 23, 2026

De acuerdo con medios locales, el bloqueo empezó alrededor del mediodía de este lunes, y se lleva a cabo por un grupo de 10 a 20 manifestantes, quienes interrumpen la circulación con pancartas, en donde se aprecian fotografías de los compañeros desaparecidos, con la leyenda “JUSTICIA”.

Según estos reportes, los manifestantes exigen respuestas por la desaparición de un grupo de trabajadores quienes laboraban en una pipa de gas, en la zona norte de Toluca, cuando fueron vistos por última vez, en 2021.

Un grupo de alrededor de 10 personas, bloqueó la vía México-Toluca, para exigir avances en la investigación por la desaparición de Luis Javier Alonso y José Manuel Jacinto, privados de la libertad en el 2021, mientras trabajaban en una pipa de gas en la zona norte de Toluca pic.twitter.com/SsGzYk7QYE — Capital EdoMex (@CapitalEdomex) March 23, 2026

Algunos de los trabajadores son identificados por los manifestantes como José Manuel Jacinto de la Cruz y Luis Javier Alonso Márquez, si bien se aprecian fotos de al menos otro obrero.

En una de las pancartas se lee: “Fueron secuestrados el día 24 de abril del 2021, en San Cristóbal Huichochitlán”.

Manifestantes realizan un bloqueo en la carretera México-Toluca por la desaparición de hombres que fueron vistos por última vez en abril de 2021 después de que supuestamente fueron secuestrados en el Estado de México.



Sigue la señal por https://t.co/OZdJPy7Oml pic.twitter.com/RG6JcW3na9 — NMás (@nmas) March 23, 2026

Se desconoce si hubo una respuesta oficial por esta denuncia de secuestro, o si ha habido avances en la investigación por la desaparición de estas personas.

Asimismo, se desconoce si autoridades mexiquenses han buscado a los manifestantes para iniciar diálogo, toda vez que el bloqueo paraliza el avance en uno de los principales puntos de conexión entre la Ciudad y el Estado de México.

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Un accidente vial es un evento fortuito cuyo riesgo no es posible eliminar por completo, si bien es posible disminuirlo siguiendo estos consejos:

Respeta las señales de tráfico : Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad

Mantén la distancia : Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción

No usar el teléfono móvil : Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario

Conduce a la velocidad adecuada : Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima

Usa el cinturón de seguridad : Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen

No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas : Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido

Mantén tu vehículo en buen estado : Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones

Sé previsivo y anticipa situaciones : Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros

Usa las luces adecuadamente : Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla

Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas

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