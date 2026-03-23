Marchas y bloqueos en CDMX HOY 23 de marzo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Estas son las marchas y manifestaciones en CDMX HOY 23 de marzo.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Marcha de la CNTE el 18 de marzo ı Foto: David Patricio

Este lunes 23 de marzo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 23 de marzo se prevén seis concentraciones y ocho plantones, sin ninguna marcha prevista.

Concentraciones en CDMX HOY 23 de marzo

Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados por la Reforma Judicial : En Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 05:30 horas.

Colectiva Feminista “Morras de Fuego” : En Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:45 horas.

Colectiva Feminista “Vulvas Rebeldes”: En Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00 horas.

Colectiva “Hijas de la Cannabis” : En Plaza Tlaxcoaque, Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 horas.

Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 horas.

Colectivo “Plataforma 4:20” : En Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 horas.

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Av. Río Churubusco y Añil (bajo puente), Col. Granjas México, Alc. Iztacalco, desde las 13:00 horas.

40 Días por la Vida: En diversas sedes de la Fundación “Marie Stopes México” (Pedregal, Roma Sur, Coyoacán, Condesa y Tlacotalpan), durante el día.

Plantones en CDMX HOY 23 de marzo

Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C. : En Deportivo Hermanos Galeana, Av. José Loreto Fabela No. 190, Col. San Juan de Aragón VII Secc, Alc. Gustavo A. Madero (Desde el 18 de enero de 2026).

Petroleros y Mexicanos del Sureste : En Zócalo Capitalino, José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc (Desde el 09 de septiembre de 2025).

Familias Desalojadas del Edificio de República de Cuba No. 11 : En República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc (Desde el 04 de septiembre de 2025).

Afectados por el Desalojo del Predio de Tonalá No. 125 : En Tonalá No. 125, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc (Desde el 26 de agosto de 2025).

Resistencia Civil MX : En Monte de Piedad y Guatemala, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc (Desde el 26 de agosto de 2025).

Habitante del Municipio de Huetamo, Michoacán : En Arcos del Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc (Desde el 18 de enero de 2022).

Comunidad Indígena Otomí CDMX y Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata : En Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Av. México-Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez (Desde el 12 de octubre de 2020).

Frente Oriente: En Av. Paseo de la Reforma No. 211 – 213, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc (Desde el 26 de diciembre de 2014).

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