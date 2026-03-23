Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 24 de marzo

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 24 de marzo te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Mango Ataúlfo: $35.00 el kilo
- Mandarina importada Marketside: $43.90 el kilo
- Mango paraíso: $35.00 el kilo
- Manzana red Delicious: $39.90 el kilo
- Manzana Pink Lady: $39.90 el kilo
- Chile serrano: $59.00 el kilo
- Cebolla blanca: $21.90 el kilo
- Papa blanca: $21.90 el kilo
- Pera Bosc: $39.90 el kilo
- Limón sin semilla: $24.90 el kilo
- Zanahoria: $14.90 el kilo
- Limón agrio: $24.90 el kilo
- Sandía roja: $12.90 el kilo
- Melón chino: $26.90 el kilo
- Corazones de lechuga orejona Marketside: $54.00 la pieza
- Lechuga francesa o italiana Marketside: $38.00 la pieza
- Lechuga sweet crunchy Eva: $49.00
- Espárrago verde: $64.00
Carnes, Pollo y Pescados
- Milanesa de pechuga: $169.00 el kilo
- Camarón coctelero: $189.00 el kilo
- Mojarra Tilapia: $84.00 el kilo
- Fajita de pechuga natural: $140.00 el kilo
- Pechuga sin piel: $162.00 el kilo
- Milanesa congelada: $154.00 el kilo
- Milanesa bola de res: $200.00 el kilo
- Carne de res SuKarne deshebrada 300 g: $134.00 el paquete
- Pechuga de pollo SuKarne deshebrada 300 g: $80.00 el kilo
- Barrita de surmimi Marketside: $59.00
- Camarón crudo chico Marketside: $119.00
- Barritas o figuras de pescado empanizadas: $62.00 cada paquete
- Filete Tilapia: $112.00 el kilo
- Chuleta de cerdo: $119.00 el kilo
- Arrachera de res marinada ligera SuKarne: $216.00 el paquete
- Pierna de cerdo: $112.00 el kilo
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT