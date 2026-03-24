ASF presenta reestructuración para modernizar la fiscalización y fortalecer el control del gasto público

ASF presenta reestructuración integral para modernizar la fiscalización y fortalecer el control del gasto público.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por el Auditor Superior, Aureliano Hernández Palacios, sostuvo una reunión de trabajo con las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, en la que presentó una estrategia de reestructuración institucional orientada a fortalecer y hacer más eficientes los procesos de fiscalización en el país.

Durante el encuentro, el Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, destacó que esta transformación busca modernizar la Auditoría y fortalecer su capacidad de respuesta:

“Lo que queremos es hacer una auditoría mucho más moderna, al servicio de ustedes y de lo que está esperando la ciudadanía”.

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Además, expuso que, como parte de esta nueva etapa, se planteó una reingeniería institucional integral que contempla ajustes en la estructura interna, reducción de cargas burocráticas y una reorganización operativa para lograr procesos más ágiles y efectivos.

Aureliano Hernández explicó que el plan de trabajo presentado incluye acciones clave como la reestructuración salarial, con la homologación de sueldos, la reducción en mandos medios y superiores, así como el fortalecimiento de los equipos técnicos operativos, con el objetivo de eliminar desigualdades internas y hacer más eficiente el uso de recursos.

Asimismo, se impulsa una modificación organizacional profunda, que considera la transición de auditorías especiales a auditorías especializadas, la creación de una Unidad de Atención Ciudadana, el fortalecimiento de la inteligencia de fiscalización, así como la incorporación de un enfoque de inclusión en las estructuras institucionales.

En materia operativa, detalló que, se plantea un incremento en la cobertura de fiscalización, mediante esquemas de coordinación que permitan ampliar el alcance de las auditorías en todo el país, así como un cambio en el enfoque de revisión para hacer más eficientes las auditorías de desempeño.

Principales acciones del plan de trabajo:

Reestructuración interna y salarial para optimizar recursos, homologar sueldos y fortalecer las áreas técnicas.

Transición a auditorías especializadas y creación de unidades estratégicas como atención ciudadana e inteligencia de fiscalización.

Fortalecimiento de la fiscalización mediante mayor cobertura, uso de tecnología y mejora en el seguimiento del gasto público.

En respuesta a los planteamientos de diputadas y diputados, el Auditor Superior destacó que uno de los ejes centrales será el uso de inteligencia de datos y herramientas tecnológicas para detectar irregularidades, particularmente en casos de sobrecostos y desvíos de recursos.

También, enfatizó la importancia de evolucionar el enfoque de fiscalización hacia una medición más efectiva del desempeño del gasto público, mediante la construcción de indicadores más precisos y el acompañamiento de distintos sectores.

Otro de los puntos relevantes es la transformación de los procesos de auditoría hacia esquemas más ágiles y digitales, reduciendo la discrecionalidad y fortaleciendo la integridad institucional.

Durante la reunión, diversas diputadas y diputados expusieron planteamientos sobre la fiscalización superior y el funcionamiento de la ASF. En este marco, manifestaron su confianza en la nueva gestión, refrendaron su respaldo al Auditor Superior y coincidieron en la importancia de mantener un trabajo conjunto para lograr mejores resultados en la rendición de cuentas.

El Auditor Superior reiteró que la ASF apuesta por una mayor coordinación institucional para lograr una fiscalización más eficaz:

“No pedimos más recursos ni más burocracia, pedimos que nos acompañen a lograr más coordinación y eficientar nuestro trabajo para lograr mejores resultados.”

La Auditoría Superior de la Federación reafirma así su compromiso de consolidarse como un órgano técnico moderno, eficiente y cercano a la ciudadanía, mediante una reestructuración que permita fortalecer la vigilancia del uso de los recursos públicos en México.

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JVR