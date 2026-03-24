› Cónsules des-honorarios

Nos hacen ver que la tendencia reciente con los cónsules es que su salida ha sido menos discreta que su llegada. La prueba más reciente nos la dio el caso de Martín Camarena Obeso, removido por el canciller Juan Ramón de la Fuente, como cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara, un cargo que por cierto desempeñaba desde 2002, cuando fue nombrado en el gobierno de Vicente Fox. El fin del cargo de Camarena, quien si bien no percibía un sueldo, ya que —como su título lo precisaba— se dedicaba a actividades meramente honorarias y/o de promoción, coincidió con que de manera reciente se dieran a conocer presuntos vínculos que habría tenido con el crimen organizado, a través de una empresa inmobiliaria. El suceso nos recuerda lo que le pasó al empresario copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, a quien el gobierno de Guatemala le reiteró a finales del año pasado el cargo de cónsul honorario en Toluca, después de las investigaciones que se iniciaron en su contra por múltiples delitos. Ahí el dato.