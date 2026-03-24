México evalúa alianza con Brasil para encontrar yacimiento petrolero

El Gobierno de México sí analiza la posibilidad de una alianza con Brasil, para aprovechar su capacidad en la exploración de aguas profundas a fin de encontrar un nuevo yacimiento de petróleo, como el que fue el Complejo Cantarell.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que su homólogo brasileño, Inácio Lula da Silva le propuso una alianza entre Pemex y Petrobras.

Aunque Claudia Sheinbaum Pardo recordó que hay un límite de producción diario de 1.8 millones de barriles, por motivos ambientales y de racionalidad, comentó que es necesario seguir adelante con la exploración para las futuras generaciones.

Por ello es que se mantiene en evaluación la propuesta de una alianza que permitiría encontrar nuevos puntos de explotación de este recurso, lo cual podría realizarse en aguas profundas, para lo que Petrobras es experto.

“Tenemos petróleo, pero tiene sus características explotarlo. Entonces, por racionalidad, por las futuras generaciones y por razones ambientales, hemos decidido que el máximo de producción es 1.8, pero tiene que seguir aumentando la exploración de nuevos yacimientos. Entonces, esto puede ser una posibilidad con Petrobras, pero vamos a ver, todavía estamos en esa definición”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Hasta ahora no se ha tomado una decisión; sin embargo, no ha quedado descartado y se mantiene la valoración del plan.

Para ello, adelantó que en abril vendrá a México la directora de la petrolera brasileña, Magda Chambriard, a una reunión con el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla y también con la mandataria federal, para así conocer puntualmente la propuesta.

Otra área de interés es la posible colaboración para el procesamiento del etanol, sobre lo cual Brasil también cuenta con amplia experiencia, reconoció.

“Nos interesa mucho el tema del etanol, de la producción de etanol con caña. Nos interesa que, bueno, tiene mucha historia Brasil en ello. Ellos tienen, fíjense, un análisis, un laboratorio muy especializado de producción de biomasa con Maguey en Brasil. Entonces, nos interesa hacer alianzas con investigadores mexicanos que puedan trabajar el mismo tema y otros temas”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR