‘Ningún voto está asegurado’ reconoce Morena en el Senado sobre el Plan B electoral

Previo al inicio de la discusión del dictamen del “Plan B” de la reforma electoral en las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado de la República, legisladores de Morena advirtieron que el respaldo de sus aliados no está garantizado , particularmente del Partido del Trabajo (PT).

“Cada uno tiene la libertad de votar como desee… ningún voto está asegurado”, reconoció el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, en referencia a que la bancada del PT no ha comprometido aún su voto a favor.

Pese a ello, aseguraron que no habrá cambios de fondo , que el proyecto mantiene el diseño original de la iniciativa presidencial y que, de aprobarse en comisiones, podría ser llevado al pleno este miércoles en una sesión vespertina.

Sostuvo que el documento conserva “el espíritu y la letra de la iniciativa presidencial” , con ajustes en paridad de género y número de regidores.

En la misma línea, el senador Enrique Inzunza Cázarez descartó modificaciones de última hora, particularmente en el tema de la fecha para la eventual consulta.

“No, no hay ninguna posibilidad”, afirmó, y aclaró que lo aprobado no fija una fecha, sino que amplía el periodo para solicitar el ejercicio. “Puede ser el 27 o puede ser el 28… y el punto clave es quién decide: es el pueblo de México”, subrayó.

Los morenistas confiaron en que la reforma avance sin contratiempos. “Estamos trabajando para tener la mayoría calificada en el pleno”, dijo Cantón.

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cehr