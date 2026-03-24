Ovidio Guzmán habría planeado visita a Georgia mientras operaba red de narcotráfico en EU

Una investigación federal en Estados Unidos reveló que operadores del Cártel de Sinaloa suspendieron temporalmente el trasiego de drogas en Georgia ante la posible llegada de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El dato surgió durante el proceso judicial contra José Guadalupe Favela, sentenciado a 188 meses de prisión por distribución de metanfetamina.

Registros judiciales detallan que Favela, identificado como operador relevante dentro de la organización, participó en conversaciones monitoreadas por agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional. En esos diálogos, el acusado explicó que él y otros miembros decidieron detener temporalmente el movimiento de estupefacientes ante la expectativa de recibir al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán en territorio estadounidense.

Declaraciones integradas al expediente precisan que los implicados evitaron cualquier actividad que pudiera alertar a las autoridades. Favela señaló que el grupo no quería “llamar la atención de las autoridades que pudiera llevar a la captura de El Ratón”, lo que revela el nivel de precaución que adoptaron frente a la figura de Guzmán López.

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El viaje, sin embargo, nunca ocurrió. El propio Favela comunicó que el plan se canceló debido a una tormenta de nieve en Georgia, circunstancia que impidió el traslado del integrante del cártel. A pesar de ello, el episodio permitió a las autoridades documentar la influencia que Ovidio Guzmán ejerce dentro de la estructura criminal, incluso fuera de México.

Más allá de la visita frustrada, el caso aporta datos concretos sobre la operación logística de la organización. Investigadores identificaron dos propiedades, conocidas como Monroe Ranch y Grayson Ranch, utilizadas como centros de almacenamiento y distribución. En esos sitios, el grupo resguardó hasta 800 kilogramos de drogas, entre marihuana, cocaína y metanfetamina.

Las indagatorias también exhibieron el volumen de tráfico previo. Favela expresó su molestia al dejar de recibir “cargamentos en autobuses” con droga, una referencia que sugiere esquemas de traslado a gran escala desde México hacia Estados Unidos.

El expediente describe además la mecánica de venta. A través de un informante confidencial, agentes federales lograron concretar tres compras controladas de metanfetamina y cocaína entre diciembre de 2021 y octubre de 2022. En uno de esos encuentros, otro integrante del grupo ofreció hasta diez kilogramos de metanfetamina y un kilogramo de cocaína en una sola operación.

Otros implicados en la red ya enfrentaron sentencias. Diego García recibió 188 meses de prisión; Luis Mejina Pina, alias “La Perra”, fue condenado a 48 meses; mientras que Juan Pablo Torres obtuvo la misma pena tras aceptar su responsabilidad en delitos relacionados con el tráfico de drogas.

William R. Keyes, fiscal de este caso, afirmó que Favela “fue un operador significativo del Cártel de Sinaloa” y subrayó que su actividad permitió introducir grandes cantidades de sustancias ilícitas en Georgia. Por su parte, agentes del FBI indicaron que la desarticulación de esta red evitó que drogas “mortales” llegaran a diversas comunidades.

El caso forma parte de la estrategia federal denominada Operation Take Back America, la cual busca debilitar organizaciones criminales transnacionales.

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MSL