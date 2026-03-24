Sheinbaum pide a Hacienda reunión con gasolineros por incremento a diésel

Tras identificar que el precio del diésel y la gasolina premium se comercializa a elevados precios a pesar de los incentivos que se entregan, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó una nueva reunión con líderes del sector para intervenir en esta situación, al advertir que también generará un impacto en la economía nacional.

Compartió haber identificado la subida de precios durante los recorridos que realiza en las giras de fines de semana, en donde se percató que algunos establecimientos ofrecen el litro de dichos combustibles hasta cerca de los treinta pesos.

Derivado de ello, pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía citar a reunión a los gasolineros para revisar la situación junto a la Procuraduría Federal del Consumidor.

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reunirá con gasolineros ante el incremento en los precios del diésel y la gasolina premium.



Explicó que México ya no importa diésel, por lo que no hay justificación al precio del producto; por otro lado, señaló… pic.twitter.com/B1IOVtqxlt — La Opinión Diario de la Mañana (@laopinionpuebla) March 24, 2026

“Están subiendo el precio del diésel, lo digo aquí públicamente. Y en la gasolina premium. Y hay incentivos; no tendría por qué estar el diésel en 29,50. Lo vi este fin de semana que anduve, que ando en territorio. Luego luego le hablé al secretario de Hacienda, a la secretaria de Energía y les dije: ‘Citen a los gasolineros porque no puede ser que hayan subido tanto el diésel y además tiene sus impactos en la economía mexicana’. Entonces, se van a reunir esta semana porque, aunque importen diésel, ellos tienen incentivos del IEPS. Entonces, no tiene por qué estar costando eso el diésel”, señaló.

Negó que se trate de imponer un control a los precios, pero también subrayó que no se deben de aprovechar de la situación internacional que se enfrenta para incrementar los costos.

“No es un control de precios, pero tampoco puede ser -Profeco va a estar ahí también- los que aprovechen la situación mundial para subirle al precio”, declaró.

Respecto a la convulsión que enfrenta el mercado del combustible a raíz del cierre del estrecho de Ormuz, por los ataques de Estados Unidos a Irán, la mandataria comentó que esto no ha tenido mayor impacto para México porque casi no se exporta crudo desde aquel lado del mundo, porque la mayor parte proviene de la autoproducción.

“Nosotros eh producimos la mayor parte del petróleo que consumimos. No, todo el petróleo que producimos se consume en México, bueno, se transforma en México en las refinerías y se importa todavía un poco de gasolina de Estados Unidos. Diesel ya no importamos. Diesel ya todo se produce aquí”, aseguró.

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LMCT