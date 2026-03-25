Puebla, centro del boxeo femenil internacional

LA AFICIÓN boxística poblana está lista para disfrutar del capítulo final donde el orgullo poblano del boxeo femenil Gaby La Bonita Sánchez, enfrentará, en una batalla de desempate, a la argentina Tamara La Rebelde Demarco, este 28 de marzo en el Auditorio GNP, donde disputarán el título Interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, destacó que esta pelea es una de las más esperadas, derivado de la polémica que se generó tras el empate que se dio el pasado 8 de noviembre. Resaltó que gracias al impulso hacia el deporte profesional que brinda el Gobierno de Puebla, el estado genera grandes campeonas y campeones y recibie eventos de talla mundial.

Agregó que, además de la pelea estelar, la cartelera presentará el enfrentamiento entre el poblano Alan Cuatecatl Pérez ante el argentino Mateo El Zurdito Miramont.

En representación del gobernador Alejandro Armenta, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, resaltó que eventos como la pelea de box proyectan a Puebla como sede de eventos de talla internacional e impulsan la derrama económica que beneficia a empresarios.