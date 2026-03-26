Alan Márquez representa a México en el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos.

El diputado federal por Guanajuato, Alan Sahir Márquez Becerra, representó a México en el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica, México y del Caribe (FOPREL), donde participaron delegaciones parlamentarias de distintos países de la región para dialogar sobre los principales desafíos compartidos.

Durante su participación, el legislador acudió en representación de la Cámara de Diputados y de su presidenta, la diputada Kenia López Rabadán, en un espacio de alto nivel enfocado en la construcción de acuerdos regionales.

En este foro internacional se abordaron tres temas clave para el futuro de América Latina: la seguridad transnacional, el desarrollo económico y la regulación de la inteligencia artificial.

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En su intervención, Alan Márquez destacó que los retos actuales de la región ya no pueden resolverse desde una sola nación, sino que requieren coordinación entre países y fortalecimiento de los parlamentos.

“Los desafíos de América Latina ya no se resuelven dentro de una sola frontera. Hoy se enfrentan mejor cuando nuestros parlamentos dialogan, cooperan y defienden juntos sus instituciones”, señaló.

El legislador subrayó que fenómenos como el crimen organizado, la transformación económica y el avance acelerado de la tecnología requieren respuestas regionales coordinadas, con visión de largo plazo.

Asimismo, destacó la necesidad de impulsar economías más competitivas e incluyentes, así como de generar marcos normativos claros para regular tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

“La inteligencia artificial no es un tema del futuro, es una realidad del presente. El reto no es detener la innovación, sino garantizar que su desarrollo esté acompañado de reglas claras y visión pública”, afirmó.

El diputado guanajuatense enfatizó que el papel de los parlamentos es fundamental para garantizar estabilidad, legalidad y confianza en las instituciones.

En ese sentido, advirtió que cualquier reforma institucional debe fortalecer los contrapesos y la participación ciudadana.

“Cuando una reforma debilita los contrapesos, deja de ser reforma y se convierte en un riesgo”, expresó.

Finalmente, Alan Márquez señaló que la participación de México en este tipo de espacios fortalece la cooperación internacional y permite construir soluciones compartidas para los retos globales.

“Cuando los parlamentos cooperan, nuestras instituciones se fortalecen y nuestras democracias avanzan”, concluyó.

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JVR