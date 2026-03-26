Consejeros del INE advierten inconstitucionalidad en recorte salarial del Plan B

Se llevó a cabo la votación en la Sesión Ordinaria en el Instituto Nacional Electoral

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) cuestionaron la constitucionalidad de la reducción de remuneraciones a funcionarios del organismo aprobada en el “Plan B” de la reforma electoral, al tiempo que alertaron sobre la carga operativa que implicará la coincidencia de los comicios del Poder Judicial con las elecciones federales y locales, en la jornada electoral de junio de 2027.

La consejera Carla Humphrey advirtió que el recorte de salarios y prestaciones podría vulnerar el artículo 72, inciso G de la Constitución, que prohíbe volver a presentar en el mismo periodo legislativo un tema que ya fue rechazado.

Según la consejera, ese asunto estaba contemplado en el denominado “Plan A” —la primera iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum— y fue desechado.

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“Me parece que es un tema que incluso puede volverlo inconstitucional porque la Constitución señala, en el artículo 72, inciso G, que si ya se abordó un tema en una propuesta de reforma constitucional y fue rechazado, esto no puede volver a presentarse en el mismo periodo”, sostuvo Humphrey.

Sesión del pleno del Consejo General del INE, el pasado jueves. ı Foto: Especial

La consejera anticipó que el INE deberá realizar un análisis técnico y jurídico sobre las implicaciones de la medida, particularmente en materia laboral.

Explicó que el instituto paga bonos a sus trabajadores durante los procesos electorales como mecanismo para evitar el pago de horas extras, que resultan más costosas. Con la eliminación de esos bonos, cualquier funcionario podría demandar al instituto.

“Todos los días son hábiles, lo cual quiere decir que podemos estar sesionando todos los días, sábados y domingos, dos de la mañana, tres, y eso también implicaría un análisis que tenemos que hacer respecto de las horas extras, y cualquier funcionario podría demandar a la institución”, advirtió.

Por su parte, el consejero Martín Faz calificó el recorte como un factor de desmotivación para el personal especializado del organismo. “Se fueron sobre la parte débil (…) al instituto sí le tocó la parte más compleja, porque además de toda esta complejidad operativa se está también afectando situaciones de carácter laboral de un personal especializado que creo que va a ser desmotivante para mucho personal del INE”, afirmó.

Ambos consejeros celebraron que el Senado haya descartado la propuesta de adelantar la revocación de mandato a 2027, incluida originalmente en el Plan B. Humphrey señaló que la iniciativa era inequitativa al impedir que los partidos utilizaran tiempos en radio y televisión para posicionarse a favor o en contra de la consulta.

“Me parece que el planteamiento era inequitativo porque incluso los partidos no podían usar tiempos en radio y televisión para promover este tema, ni siquiera para objetar o difundir los logros de quien ocupa la titularidad de la presidencia”, planteó la consejera. Faz Mora subrayó que “el que no se haga la revocación el mismo día de la jornada electoral sin duda es positivo particularmente por el tema de la equidad de la contienda, era el elemento fundamental”.

Sin embargo, el consejero aclaró que la eliminación de esa consulta no resuelve el problema central: la coincidencia de las elecciones del Poder Judicial con los comicios federales y locales. “Nos ahorra algo, pero un porcentaje muy menor. La complicación sigue estando en la concurrencia de las elecciones del Poder Judicial”, explicó.

Faz Mora detalló que organizar simultáneamente ambos procesos obligará al INE a duplicar casillas, personal y logística. “Vamos a tener que instalar dos casillas distintas, tener funcionarios, mesas distintas. Esa complejidad persiste”, advirtió.

Humphrey añadió otra preocupación: a diferencia de los partidos políticos, quienes aspiren a cargos en el Poder Judicial no tendrán acceso a tiempos oficiales en medios de comunicación, lo que dificultará que la ciudadanía conozca a los candidatos judiciales en medio de una jornada electoral de alta competencia.

El propio INE, recordó, ha planteado posponer esos comicios para evitar su concurrencia, propuesta que hasta ahora no ha sido incorporada en ninguna reforma.

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MSL