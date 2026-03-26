¿Dónde y cuándo será el apagón eléctrico masivo?

En los próximos días se llevará a cabo el apagón masivo; y pese a lo que muchos puedan pensar, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no emitió un comunicado al respecto.

Las y los habitantes de la República mexicana tendrán un día sin energía eléctrica este mes, pero este no tiene relación con algún tipo de reparación en las instalaciones de la CFE.

El apagón eléctrico masivo está programado para este sábado 28 de marzo, pero este no se realizará de manera obligatoria o general, ya que es una iniciativa impulsada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) llamada Hora del Planeta.

La Hora del Planeta ı Foto: WWF

Hora del Planeta

La Hora del Planeta es un movimiento global en el que se invita a las personas a sumarse por el 30 aniversario de la presencia de la WWF en México, por lo que las personas que quieran pueden ser parte de esta iniciativa.

Quienes deseen sumarse a la iniciativa La Hora del Planeta deben apagar su luz eléctrica este sábado 28 de marzo desde las 20:30 horas hasta las 21:30 horas, con la finalidad de tener un gesto simólico a favor de la naturaleza y el cambio climático.

Con este movimiento se pretende visibilizar la urgencia que existe para proteger la naturaleza, así como combatir la crisis climática que atraviesa el planeta desde hace varios años.

Por esto, a nivel global se invita a las personas a apagar las luces y los aparatos electrónicos innecesarios durante una hora, y actualmente se cuenta con la participación de casi 200 países.

Apagón eléctrico masivo 2026 ı Foto: Especial

Este movimiento es un gesto que realizan las personas para simbolizar la conciencia; pues además de generar un ahorro de energía por una hora, también genera un impacto educativo.

Este movimiento comenzó en 2007 en Sydney, Australia, en donde se realizó un apagón de las luces de edicificios y movimientos durante una hora. A lo largo de los años, muchos países se han sumado a este gesto simbólico.

De acuerdo co la WWF, esta iniciativa funciona para recordar que la naturaleza es el soporte vital de las personas, pues “nos brinda todo lo que necesitamos, desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos y los alimentos que comemos.”

Apagón eléctrico 2026 ı Foto: Especial

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