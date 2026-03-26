› Prófugos del Plan B

Nos dicen que entre la tormenta de pronunciamientos y acciones de los legisladores en la Cámara alta, ayer, alrededor de la votación del Plan B electoral, quedaron muy exhibidos los nombres de la senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, y del senador de Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez. Comentan que ninguno de los dos pudo pasar desapercibido a pesar de querer jugarle al muy bajo perfil y desaparecer de la importantísima sesión de ayer. Resulta que ambos solicitaron licencia para separarse de su escaño, con lo que sus suplentes quedaron a cargo de votar por la iniciativa que, entre otras cuestiones, pretende redirigir recursos de Congresos, cabildos y del propio INE a obras públicas y programas. Quienes están muy al tanto de lo que hacen los senadores no dejaron de recordar que en el caso de Yunes, no tiene mucho que pidió licencia. Apenas hace menos de una quincena, el hijo del exgobernador de Veracruz levantó mucho polvo al ausentarse para hacer “un viaje de representación” a Europa. Y, por el lado de Polevnsky, se informó que su fecha de regreso está marcada para este viernes, justamente cuando todos en el Congreso se preparan para tomar vacaciones de Semana Santa. Qué tal.