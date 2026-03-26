Sheinbaum activa renovación del transporte de carga con estímulos fiscales y meta de seguridad carretera

El Secretario de Economía en la Mañanera de la Presidenta Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció desde Palacio Nacional un programa nacional para sustituir unidades de autotransporte de carga, con el objetivo de disminuir emisiones contaminantes y elevar la seguridad en carreteras.

“Nos ayuda a reducir contaminantes y a mejorar las condiciones del autotransporte de carga”, afirmó Claudia Sheinbaum durante “La Mañanera del Pueblo”

El plan parte de una inyección inicial de 2 mil millones de pesos en deducciones fiscales y 250 millones en inversión directa, según detalló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. La apuesta no solo apunta a modernizar flotillas; también pretende sostener una cadena productiva que emplea a cerca de 200 mil personas. “Estamos hablando de una de las columnas vertebrales de toda la economía de México”, sostuvo el funcionario.

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La estrategia federal articula cuatro palancas: incentivos fiscales inmediatos, reactivación de garantías financieras para transportistas, una nueva Norma Oficial Mexicana en seguridad y ajustes en los precios de importación de unidades usadas. El eje más atractivo para el sector radica en la deducción total de vehículos pesados durante el primer año.

El programa también se acompaña con la reactivación del esquema de garantías, con respaldo de la banca de desarrollo, lo que permitirá a microempresarios y operadores independientes acceder a financiamiento. En ese universo se ubican los llamados “hombre o mujer camión”, quienes enfrentan mayores barreras para renovar sus unidades. “No porque no quieran cambiar su unidad, sino porque es una inversión muy considerable”, explicó Ebrard al justificar el apoyo directo.

Además, el gobierno federal prepara una NOM que establecerá requisitos mínimos de seguridad, como sistemas de control, iluminación, espejos e indicadores. Esta regulación busca disminuir riesgos tanto para operadores como para peatones.

Marcelo Ebrard enfatizó que la medida responde a un problema estructural en las carreteras del país, donde cada año se registran cerca de 30 mil accidentes con participación de unidades pesadas. “El otro objetivo primordial: seguridad y reducción de contaminantes en todas las carreteras. Es un asunto mayor”, expresó.

Claudia Sheinbaum reconoció que los tiempos de operación extensos influyen en la incidencia de accidentes y adelantó que el tema requiere revisión. Esa línea abre un debate pendiente sobre condiciones laborales en el sector, donde la productividad y seguridad suelen entrar en tensión

El rediseño también responde a una presión ambiental que ya no admite postergaciones. El transporte pesado emite entre 6 y 8 millones de toneladas de CO₂ anuales. La sustitución de unidades abre la puerta a tecnologías más limpias, incluidos modelos híbridos y eléctricos, además de motores diésel con estándares más estrictos. El gobierno busca que la transición tecnológica no solo reduzca emisiones, sino que eleve el contenido nacional en la industria, con la meta de incrementar la participación de autopartes producidas en el país.

El alcance del programa trasciende la renovación de unidades. También redefine reglas para la importación de vehículos usados, con el fin de evitar subvaluaciones y equilibrar la competencia frente a la producción nacional. “Lo que queremos es piso parejo, que todos cumplan las mismas reglas”, sostuvo el titular de Economía.

Rogelio Arzate, representante de la industria de vehículos pesados, destacó el mensaje económico detrás del anuncio. “Hoy se envía una señal muy clara: México apuesta por su industria, por los empleos, por la inversión que se atrae y se mantiene en el país”, afirmó.

La nueva política de transporte plantea un giro estructural con menos unidades obsoletas, más seguridad en carreteras y una industria fortalecida desde su base productiva. “Un programa como este no tiene precedente en lo que va del siglo”, concluyó Ebrad.

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FGR