SSPC y Cofepris activan vigilancia digital contra publicidad engañosa en internet

La vigilancia sobre lo que se vende en internet entrará en una nueva etapa. A partir del 27 de marzo de este año, y hasta el 30 de septiembre de 2030, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) activarán un esquema conjunto para detectar publicidad engañosa y frenar la oferta de productos o servicios que representen un riesgo para la salud en México.

El acuerdo, firmado por Víctor Hugo Borja Aburto, titular de Cofepris, e Israel Agüero Alegría, responsable de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSPC, establece mecanismos de intercambio de información y coordinación operativa.

Las acciones contemplan monitoreo constante en la red pública, identificación de anuncios irregulares y seguimiento de posibles incumplimientos sanitarios.

“Se desarrollará, implementará y dará seguimiento a un esquema continuo de intercambio de información que permitirá el monitoreo, la vigilancia y la identificación de productos o servicios en materia sanitaria ofertados en internet”, afirmó Borja Aburto. El funcionario subrayó que el objetivo central consiste en prevenir riesgos y proteger a la población ante ofertas engañosas.

Activan vigilancia contra fraudes sanitarios en internet ı Foto: Especial

Autoridades definieron reuniones periódicas para evaluar avances y ajustar estrategias. Además, el plan incluye simplificación de procesos en el flujo de datos entre instituciones, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de agilizar la respuesta ante posibles irregularidades.

Desde la SSPC, Agüero Alegría señaló que la coordinación permitirá reforzar la capacidad institucional frente a amenazas digitales.

“Fortalece los mecanismos de intercambio de información y permite consolidar acciones coordinadas para atender de manera más eficiente los riesgos asociados a la publicidad engañosa en entornos digitales”, sostuvo.

También destacó la colaboración permanente con las unidades de policía cibernética estatales, lo que amplía el alcance operativo en todo el país.

Activan vigilancia contra fraudes sanitarios en internet ı Foto: Especial

El convenio establece que Cofepris notificará de forma inmediata cualquier incumplimiento detectado, junto con los datos necesarios para que los elementos de seguridad actúen. Esta ruta busca acelerar la detección de fraudes sanitarios y limitar su difusión en plataformas digitales.

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MSL