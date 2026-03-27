Margarita Maza Parada: quién fue y qué hizo la llamada ‘embajadora histórica’ de México

En medio de un nuevo reconocimiento oficial impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el nombre de Margarita Maza de Juárez volvió a colocarse en la conversación pública.

Durante décadas fue recordada únicamente como la esposa de Benito Juárez, pero hoy su papel histórico se reevalúa bajo otra óptica: la de una mujer que actuó, en los hechos, como representante de México en el extranjero.

¿Quién fue Margarita Maza?

Margarita Eufrasia Maza Parada nació en Oaxaca en 1826. Fue hija adoptiva de una familia acomodada, lo que le permitió acceder a educación y círculos sociales influyentes, algo poco común para mujeres de su época.

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En 1843 contrajo matrimonio con Benito Juárez, con quien formó una familia numerosa. Sin embargo, su historia no se limita al ámbito doméstico: su vida estuvo marcada por los conflictos políticos que atravesó México en el siglo XIX, particularmente durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa.

quién fue realmente Margarita Maza ı Foto: Especial

¿Qué hizo durante uno de los momentos más críticos del país?

El momento que redefinió su papel ocurrió entre 1864 y 1867, cuando el gobierno republicano de Juárez se vio obligado a resistir la invasión encabezada por el Segundo Imperio Mexicano.

Mientras Juárez permanecía en territorio nacional sosteniendo el gobierno itinerante, Margarita Maza se trasladó a Estados Unidos junto con sus hijos. Desde ciudades como Nueva York y Washington:

Se relacionó con políticos y figuras influyentes

Defendió la causa republicana mexicana ante la opinión pública

Gestionó apoyos económicos y políticos

Mantuvo presencia constante como símbolo de resistencia

Aunque nunca tuvo un nombramiento oficial, su actuación fue equivalente a la de una representante diplomática.

¿Por qué hoy la llaman “embajadora histórica”?

El gobierno federal decidió reconocerla como la “primera embajadora histórica de México”, una distinción simbólica que busca visibilizar su papel fuera del país.

La razón central es que, en un contexto donde México enfrentaba una intervención extranjera, Margarita Maza:

Representó los intereses del país en el exterior

Contribuyó a fortalecer el respaldo internacional al gobierno de Juárez

Proyectó una imagen de legitimidad frente al imperio impuesto por Francia

Este reconocimiento también forma parte de una revisión más amplia del papel de las mujeres en la historia nacional.

quién fue realmente Margarita Maza ı Foto: Especial

Más allá de la figura de “primera dama”

Durante mucho tiempo, Margarita Maza fue reducida a su rol como esposa del presidente. Sin embargo, los estudios históricos actuales coinciden en que tuvo una participación activa en la vida política, aunque limitada por las condiciones de su época.

Su historia refleja cómo, incluso sin cargos formales, algunas mujeres ejercieron funciones clave en momentos decisivos del país.

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MSL