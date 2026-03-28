› No al AcaMoto 2026

Mal harían las autoridades si desatienden un fuerte, pero respetuoso llamado que hicieron ayer todas las cámaras empresariales de Guerrero, y particularmente las de Acapulco, para que se impida la realización del AcaMoto 2026. Como pocas veces ocurre, nos comentan, el sector se juntó en su totalidad para alzar la voz y expresar la “grave preocupación” que le produce la realización de un evento que se ha caracterizado por provocar desorden, inseguridad e incluso crimen, pérdida de vidas humanas y por supuesto un fuerte descrédito para el popular destino de playa que bastante ha batallado en los últimos años para superar desastres naturales y problemas de seguridad. El Consejo Coordinador Empresarial de Guerrero lanzó un pronunciamiento dirigido a altos funcionarios federales, estatales y municipales con una petición clara: que se cancele el evento en tanto sus organizadores no obtengan los permisos correspondientes y se disponga su regulación y vigilancia. Pendientes.