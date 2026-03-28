Prevén en Semana Santa 4.03 millones de turistas

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que, durante el periodo vacacional de Semana Santa, que se realizará del 29 de marzo al 12 de abril, se prevé la llegada de 4.03 millones de turistas a los principales destinos del país, lo que representa un incremento del 2.6 por ciento respecto a los 3.93 millones registrados en 2025.

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la dependencia, señaló en fechas recientes que, de acuerdo con las estimaciones, la ocupación hotelera promedio a nivel nacional alcanzaría 63.85 por ciento, reflejando una tendencia positiva en la actividad turística.

Asimismo, estimó que este flujo de visitantes genere una derrama económica de 55 mil 890 millones de pesos por concepto de turistas hospedados en hotel, lo que muestra el dinamismo y la fortaleza del sector turístico en el país.

TE RECOMENDAMOS:

En ese sentido, la Sectur hizo un llamado a “turistear por México” y redescubrir la diversidad del país, al señalar que en cada estado existen atractivos imperdibles para los visitantes. Indicó que, a través de la plataforma Visit México, se encuentra disponible una cartelera nacional con actividades en las 32 entidades del país, donde se pueden consultar eventos, festivales y experiencias turísticas para esta temporada.

Entre los principales centros turísticos, destacó el crecimiento proyectado en Acapulco, que podría registrar un incremento del 31.7 por ciento en la llegada de visitantes, al alcanzar más de 447 mil, con una ocupación hotelera estimada de 71.8 por ciento.

Por su parte, Mérida presenta uno de los aumentos más relevantes, con una estimación de 18.5 por ciento, superando los 108 mil turistas, consolidándose como un destino cultural y gastronómico en el sureste del país.

En cuanto a destinos de playa, la Riviera Maya proyecta una ocupación de 78.5 por ciento, seguida de Puerto Vallarta, con 78.2 por ciento; Los Cabos, con 77.9 por ciento, y Cancún, con 75.1 por ciento.

En el ámbito urbano, la Ciudad de México encabeza la llegada de turistas con más de 458 mil visitantes proyectados y una ocupación hotelera de 56.2 por ciento, seguida de Guadalajara, con más de 152 mil turistas; Monterrey, con más de 141 mil; y Puebla, con más de 134 mil viajeros.

Para muchos estudiantes y trabajadores, este viernes 27 de marzo comenzaron oficialmente las vacaciones de Semana Santa, lo que provocó desde temprana hora incremento en el tránsito y embotellamientos en las principales carreteras y autopistas del país. Miles de automovilistas salieron de las principales ciudades rumbo a destinos turísticos, generando alta carga vehicular y tramos con avance lento.

Con el objetivo de reforzar la seguridad durante el periodo vacacional, la Guardia Nacional desplegó 50 mil elementos en todo el país, como parte del Operativo Semana Santa 2026.

El operativo, coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), inició el 18 de marzo y se mantendrá activo hasta el 18 de abril, informó el subjefe operativo de la corporación, Alejandro Riva Salgado.

El despliegue contempla presencia en playas, zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, aeropuertos y centrales de autobuses, y representa un aumento respecto a la fuerza habitual de 30 mil elementos, con la incorporación de 20 mil efectivos adicionales para atender la demanda del periodo vacacional.