Sin datos para identificar a desaparecidos, 69%

De las más de 130 mil personas reportadas como desaparecidas en México durante las últimas dos décadas, 69 por ciento de los casos no cuentan con información suficiente para identificar a las víctimas o no se tienen informes de actividad posterior a la fecha de su desaparición y, respecto a este segundo escenario, el 91 por ciento de casos fue dejado sin una carpeta de investigación.

Tras realizarse una revisión exhaustiva, que aún no concluye, a los registros de la Plataforma Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el Gobierno de México informó que el banco de datos contiene 394 mil 645 reportes de desaparición de 1952 a 2026, de los que 262 mil 111 —66 por ciento— fueron localizados; de estos, 240 mil 211 con vida y 21 mil 900, fallecidos.

El Dato: para retirar un caso como desaparecido del registro nacional, la autoridad debe acreditar la prueba de vida, independientemente de que se registrara movimiento.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, especificó que, de este grupo, 96 por ciento no tuvo que ver con ningún delito, mientras que en 11 mil 394 casos sí se trató de la comisión de algún crimen.

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De los 132 mil 534 que permanecen con reporte sin localizar, dos mil 356 son considerados de ‘larga data’, al corresponder al periodo de 1952 a 2005; las otras 130 mil 178 desapariciones han ocurrido en los últimos 20 años.

Los casos en las últimas dos décadas se clasificaron en tres grupos. En el primero, 43 mil 742 no cuentan con datos suficientes para identificar a las personas reportadas, debido a que se trata de reportes en donde únicamente se dio el nombre o incluso un apodo como El Cuate, El Tico.

43 mil desaparecidos sin pruebas de vida posterior

En otros 40 mil 308 casos se ha conseguido identificar actividad de las personas posterior a la fecha del reporte; es decir, se ha encontrado que acudieron a vacunarse, se casaron, tuvieron actividades en el Instituto Nacional Electoral (INE), entre otras prácticas.

Para corroborar esto, las autoridades agendaron visitas a las personas y se les llamó vía telefónica.

Un ejemplo de esto fue Enrique “N”, a quien se reportó como desaparecido en agosto de 2016 en Nuevo León, pero tras su búsqueda, se encontró que contrajo matrimonio en 2017, registró a un menor, inició trámites laborales y recibió la vacuna contra Covid-19 en 2021. Tras ello, se realizó una visita domiciliaria para recabar la prueba de vida.

El tercer grupo corresponde a personas de quienes no se tiene ninguna información posterior a la fecha de su desaparición y, en este supuesto, se encuentran 43 mil 128 personas.

Entre estas, únicamente en tres mil 869 se abrieron carpetas de investigación, mientras que el resto, 91 por ciento, sólo fueron registros de las autoridades.

Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, ayer, al presentar avances del Programa Nacional de Búsqueda. ı Foto: Especial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que fue hasta julio de 2025 cuando se estableció como obligatorio que, ante todo reporte de desaparición, se iniciara una carpeta de investigación y, en caso de no proceder de esta manera, habrá sanciones.

De estos 43 mil desaparecidos sin pruebas de vida posterior, el origen del reporte de 26 mil 611 casos es de las fiscalías estatales; nueve mil 519 de las comisiones de búsqueda a nivel estatal, mientras que mil 335 de la Comisión Nacional de Búsqueda, y otras mil 794 del portal del registro.

En conclusión, Marcela Figueroa expuso que, de cada 100 personas desaparecidas en un mes, 66 son localizadas; 96 de cada 100 casos no tienen que ver con algún delito.

También destacó que, desde octubre de 2024 a la fecha, se ha logrado encontrar a 31 mil 946 personas.

Origen de reportes

Registro de personas desaparecidas en México

26 mil 611 casos es de las fiscalías estatales

9 mil 519 de las Comisiones de Búsqueda Estatal

1, 335 de la Comisión Nacional de Búsqueda

1, 794 de la Plataforma Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas

(Fuente›SESNSP)

Refuerzan búsqueda con alerta nacional

› Por Yulia Bonilla

Con la serie de reformas que se comenzaron a implementar en el país a partir de julio de 2025, a propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas tuvo un replanteamiento que exigió a las autoridades dar celeridad y una atención más robusta a los reportes de las personas sin localizar.

Durante la conferencia matutina, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, destacó que, con la activación de la nueva Alerta Nacional de Búsqueda, en cuanto alguien es reportado, se recaban todos los datos y se emite de manera masiva la ficha de búsqueda a las fiscalías, comisiones y centros de transporte, así como hoteles y empresas telefónicas. Además, se abre una carpeta de investigación para todos los casos.

Otra adición fue la Plataforma Única de Identidad que usa la CURP para facilitar la localización de personas.

Aunque el enfoque es en la búsqueda con vida, también se fortaleció la búsqueda forense con un Área de Análisis de Información y la creación de grupos multidisciplinarios de búsqueda y perfiles técnicos de arqueología y antropología.

“Ahora existe la obligación de revisar todos los lugares de resguardo de cuerpos, incluido el Semefo (Servicio Médico Forense), el Incifo (Instituto de Ciencias Forenses), fosas comunes, así como realizar análisis de ADN, toma de fotografías y documentación”, destacó.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) cuenta con 100 nuevos especialistas, equipamiento y metodologías para las investigaciones, lo cual se sumó a la designación de Martha Lidia Pérez Gumercindo como la nueva comisionada y que contó con el aval de colectivos y familiares.

Al señalar que la Presidenta ordenó un mayor acercamiento con los grupos de buscadores, subrayó que esta acción fortaleció la iniciativa legal de la mandataria.

Adicionalmente, expuso que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, se han dado de baja 547 cuentas de redes sociales usadas por el crimen organizado para reclutar a jóvenes. A la fecha, otras 725 están bajo investigación.

En otros resultados expuestos, Rosa Icela Rodríguez destacó que 286 personas vinculadas al delito de desaparición ya fueron arrestadas

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, mencionó que, con las reformas impulsadas en este sexenio, los servidores públicos que en el ejercicio de su función no den seguimiento y cumplimiento a lo que la ley les mandata, no sólo serán acreedores a una sanción administrativa, sino también penal.

La titular del Ejecutivo federal subrayó que la información que a partir de ahora se da a conocer respecto a los reportes de desaparición puede ser verificada.

“Es con total transparencia. Quien desee acercarse a este registro, lo puede ver y puede verificar que, en efecto, esta es la situación que encontramos. Ahora, ya no se puede hacer eso. A partir de la ley, de julio… que fue publicada en julio de 2025, el registro garantiza que venga toda la información para poder ser registrada. Y, además, estamos obligando a las Fiscalías a abrir carpetas de investigación a partir de la ley”, detalló.