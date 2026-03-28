Transportistas y agricultores convocan a paro nacional en carreteras de México para el 6 de abril

Transportistas y agricultores convocan a nuevo paro nacional para el 6 de abril; en imagen, aspecto de un bloqueo del 23 de marzo.

Agricultores y transportistas convocaron a un nuevo paro nacional en las carreteras nacionales para continuar con sus exigencias en seguridad y atención al campo, tras lo que, acusan, ha sido una falta de resultados claros por parte del gobierno.

A través de un mensaje en video difundido por redes sociales, David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), informó que hizo un llamado a sus compañeros a organizar un nuevo paro nacional, es decir, interrupción de labores y bloqueos carreteros.

Este paro nacional, explicó, comenzará el 6 de abril. El líder de los transportistas explicó que la fecha está pensada para no interferir con la Semana Santa, pues “no somos tan inconscientes”, si bien este periodo vacacional para los estudiantes de educación básica aún se extiende una semana más.

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David Estévez destacó que, si bien ha habido diálogo con el Gobierno federal mediado por la Secretaría de Gobernación (Segob), los avances en las demandas de los sectores transportista y agrícola han sido insuficientes.

Quiero agradecer desde este momento y desde este lugar la intervención de los fundamentales funcionarios de la Secretaría de Gobernación que nos han apoyado en ser interlocutores para tener reuniones con las diferentes secretarías. De hecho, a nivel presidencia, ya estamos en reuniones David Estévez, presidente de la ANTAC



Pero, mire, con el debido respeto y con el afecto que les tengo a ustedes y respecto a mis actividades, decirles que no vemos claro. Por lo tanto, los campesinos, los agricultores y los transportistas hombres, camiones de este país, estamos convocando un paro nacional David Estévez, presidente de la ANTAC



En el mismo sentido, Estévez Gamboa acusó que continúan la corrupción, la extorsión y la inseguridad, principales situaciones que afectan a los transportistas.

🚨🇲🇽 Transportistas y agricultores convocan a paro nacional.



A partir del 6 de abril, la ANTAC llama a detener actividades por una razón clara: inseguridad desbordada, extorsiones constantes —incluso desde autoridades— y un gobierno que simplemente no escucha.



También exigen la… pic.twitter.com/YV5f7ELpbG — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) March 26, 2026

Nosotros no vemos ningún proyecto, ningún interés en que se resuelva lo que estamos viviendo en carreteras, las desapariciones, la inseguridad, lo que ustedes ya saben, los homicidios en carreteras. No hay un freno para la extorsión, tanto de la policía estatal, municipal, las famosas policías fiscales, ministeriales, que están a lo largo y ancho del país David Estévez, presidente de la ANTAC



Asimismo, acusó que no ha habido avances en la atención al campo, como se acordó con el Gobierno federal: “Dijeron que iban a comprar productos del campo para que no se echaran a perder, comprarlos poco a poco e irlos pagando, pero tampoco se ha cumplido”, dijo.

De la misma forma, denunció que ambos sectores se han visto afectados por la subida en el precio del combustible, la cual, dijo, “no tiene control”.

Por estos motivos, el líder transportista llamó a sus compañeros al paro nacional, y dijo que, en los próximos días, dará más información sobre la logística de la movilización.

“Los convoco para que el día seis paralicemos todo, absolutamente todo”, concluyó.

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