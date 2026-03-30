Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 30 de marzo

La autopista México-Pachuca presenta condiciones de circulación variables este lunes 30 de marzo de 2026, en pleno periodo vacacional de Semana Santa, lo que mantiene un flujo vehicular elevado en distintos tramos, especialmente en accesos hacia la Ciudad de México y zonas con alta concentración urbana.

Para este inicio de semana, se prevé tránsito moderado a intenso, derivado tanto del periodo vacacional como de la reactivación de actividades laborales en algunos sectores.

De igual manera, la autopista opera sin afectaciones estructurales reportadas, pero con alta demanda vehicular intermitente, principalmente en horas pico.

De acuerdo con reportes recientes de autoridades carreteras, en distintas autopistas del país se ha observado incremento en la carga vehicular por Semana Santa, lo que también impacta corredores clave del centro como la México-Pachuca.

¿Cómo está la autopista México-Pachuca HOY 5 de marzo? ı Foto: Cuartoscuro

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

Hasta el momento, no se reportan cierres totales ni bloqueos programados para este 30 de marzo en la autopista México-Pachuca, de acuerdo con información disponible de autoridades y monitoreos carreteros.

Por ello, aunque no hay convocatorias confirmadas para este día, no se descartan afectaciones momentáneas.

Puntos con mayor carga vehicular

Los puntos donde comúnmente se registra mayor congestión son la caseta de San Cristóbal, en Ecatepec, la zona de Ojo de Agua, en Tecámac, el tramo Tizayuca–Tepojaco y los accesos hacia Indios Verdes.

En estos tramos, la circulación puede volverse lenta en distintos momentos del día, especialmente durante la mañana y por la tarde.

Recomendaciones para automovilistas

Anticipar tiempos de traslado

Salir con suficiente anticipación

Manejar con precaución

Consultar reportes viales en tiempo real

Panorama general

La autopista México-Pachuca opera sin cierres ni bloqueos programados este 30 de marzo, pero mantiene carga vehicular elevada por el periodo vacacional de Semana Santa.

Aunque no hay eventos confirmados que afecten la vialidad, se recomienda mantenerse atento a actualizaciones, ya que las condiciones pueden cambiar durante el día.

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MSL