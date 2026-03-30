› Choque escalado

Fuerte el choque entre el anterior y la actual titular del Poder Ejecutivo en Baja California. Y es que ahora el Tribunal de Justicia Electoral de la entidad acaba de resolver que el exmandatario estatal Jaime Bonilla cometió violencia política en razón de género contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila. La sanción que determinó aplicar es inscribir al primero en el registro de personas sancionadas, la obligación de ofrecer una disculpa pública y que acuda a recibir capacitación en perspectiva de género. Es sabido que Bonilla, ahora arropado por el Partido del Trabajo, ha estado haciendo declaraciones muy frontales contra la morenista, pero también que acaba de ser vinculado a proceso por el caso Next Energy por pagos que, se acusa, fueron irregulares para la instalación de una planta fotovoltaica que nunca se construyó, en lo cual podría haber cometido los delitos de abuso de autoridad, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades. Por lo pronto, la sanción electoral se suma a una más de carácter administrativo por lo que el petista fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos durante tres años. Ahí el dato.

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