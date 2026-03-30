Marina asegura embarcación con 650 kilos de cocaína frente a costas de Michoacán

Fueron detenidas seis personas durante operativo al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Tras interceptar una embarcación en aguas del Pacífico, elementos de la Secretaría de Marina incautaron alrededor de 650 kilogramos de cocaína y detuvieron a seis personas al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

El aseguramiento ocurrió a 61 millas náuticas —unos 113 kilómetros— de la costa durante labores de vigilancia marítima, en colaboración el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF SOUTH, por sus siglas en inglés), que proporcionaron información de inteligencia.

De acuerdo con la Marina, en la embarcación eran transportados 14 bultos con 580 paquetes que contenían aparente cocaína, con un peso total estimado de 650 kilogramos.

Según cálculos de las autoridades, el aseguramiento representa una afectación económica cercana a 150 millones de pesos para la delincuencia organizada, además de evitar la distribución en las calles de más de un millón 300 mil dosis . “Con esto se evita un impacto directo en la salud y se brinda seguridad a la población”, aseguró la Marina.

En una operación marítima en Michoacán, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron una embarcación con aproximadamente 650 kg de cocaína y detuvieron a seis personas.



Este aseguramiento evitó que más de 1.3 millones de dosis lleguen a las… pic.twitter.com/lZBw3jcq2B — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 30, 2026

También se aseguraron 350 litros de combustible, aunque se desconoce el puerto de origen de la lancha, equipada con tres motores fuera de borda. En tanto, las seis personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente, sin que se precisara su nacionalidad.

El reciente aseguramiento se suma a las 10 toneladas de droga incautadas en otras operaciones marítimas realizadas en lo que va de 2026, añadió la Marina.

FGR asegura 14 mil litros de hidrocarburo en Michoacán

En otras acciones al suroeste de Michoacán, este 30 de marzo la Fiscalía General de la República (FGR) informó el aseguramiento de 14 mil litros de hidrocarburo en el municipio de Arteaga.

El hallazgo ocurrió sobre la carretera Lázaro Cárdenas-Uruapan, a la altura de la localidad Las Cañas, donde elementos de la Marina localizaron una camioneta que transportaba 94 bidones y 31 tambos de plástico con gasolina, tapiados por una enramada. En total, fueron asegurados 14 mil 60 litros del combustible.

En tanto, la FGR inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por la comisión de “un delito cometido en materia de hidrocarburos”.

Hidrocarburo asegurado en Arteaga, Michoacán. ı Foto: FGR

Caen cuatro personas con armas cortas en Buenavista

Por otra parte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, detuvieron a cuatro personas en el municipio de Buenavista como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Ocurrió durante el fin de semana cuando, en coordinación con las autoridades municipales, les aseguraron dos armas cortas, tres cargadores y 31 cartuchos, así como una motocicleta y dos vehículos.

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cehr