› Quiere ser jefe de Gobierno

Que se vayan alistando las futuras generaciones de votantes, porque resulta que un político y actor que en estos días anda a la baja —porque así como lo corrieron de La casa de los famosos lo quieren también echar de Morena— acaba de decir que anda en pos de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y es que resulta que Sergio Mayer acaba de decir en una entrevista en el Canal de YouTube del periodista José Luis Guerra que tiene la mira puesta en competir dentro de 12 años. “Cuando estás en la política, tu máxima aspiración es llegar al nivel más alto que la ciudadanía te permita. A mí me encantaría ser jefe de Gobierno y me preparo para ello. Estoy terminando mi doctorado y sé que tengo la capacidad… Yo espero poder estar en la boleta en 2027, pero no para jefe de Gobierno, no es el momento. Tengo que seguir preparándome. Tiene que ser en unos 12 años, tengo la edad perfecta para hacerlo en dos periodos más”, consideró el exgaribaldi. Por lo pronto, será en días y no en sexenios cuando se conozca si la Comisión de Honor y Justicia lo saca o no de Morena. Pendientes.

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