Cinco organizaciones ciudadanas solicitan al INE registro como nuevos partidos políticos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) recibió este martes el informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las organizaciones ciudadanas que solicitaron registro para constituirse como partidos políticos nacionales en el periodo 2025-2026, y arrancó formalmente el plazo de 60 días hábiles —del 31 de marzo al 25 de junio— para resolver si otorga o niega el registro a cinco organizaciones solicitantes.

De resultar procedente, los nuevos institutos políticos podrán participar en las elecciones federales 2026-2027.

De las 89 notificaciones de intención presentadas en tiempo y forma, siete resultaron improcedentes y 82 procedentes. Sin embargo, 31 organizaciones se desistieron en el camino, por lo que sólo 51 continuaron el proceso; de éstas, únicamente nueve, el 17.6 por ciento, realizaron actividades para obtener el registro.

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Al final, cinco organizaciones presentaron su solicitud de registro en febrero de 2026:

Paz, o Construyendo Sociedades de Paz

Partido Interacción Empática

México Tiene Vida

Personas Sumando en 2025, o Somos México

Que Siga la Democracia

De acuerdo con cifras preliminares, cuatro de las cinco organizaciones superaron los umbrales mínimos exigidos por la ley, es decir, más de 200 asambleas distritales y al menos 256 mil 30 afiliaciones .

Los resultados individuales reportados son los siguientes: Paz acumuló 401 mil 656 afiliaciones con 322 asambleas celebradas; México Tiene Vida registró 363 mil 462 afiliaciones con 250 asambleas; Que Siga la Democracia presentó 354 mil 829 afiliaciones con 226 asambleas; y Personas Sumando en 2025 sumó 348 mil 787 afiliaciones con 242 asambleas. El Partido Interacción Empática presentó su solicitud pese a no haber realizado ninguna asamblea.

INE ordena retirar spot de Movimiento Ciudadano sobre Morena

Por otra parte, el INE frenó la difusión de un spot de Movimiento Ciudadano en el que se acusaba a Morena de ser el partido más caro del mundo y de no haber devuelto ni un peso de los recursos públicos que recibe, pese a haberlo prometido.

La Comisión de Quejas y Denuncias del organismo electoral resolvió por unanimidad a favor del partido oficialista al considerar que esa afirmación es falsa y daña la reputación institucional de Morena, tanto en la versión de radio como de televisión del promocional.

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cehr